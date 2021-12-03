https://ria.ru/20211203/putin-1761990637.html
Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"
Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" - РИА Новости, 03.12.2021
Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"
Президент РФ Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:28
2021-12-03T12:28
2021-12-03T13:18
политика
владимир путин
единая россия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент дистанционно обратится к участникам съезда, у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже все все-таки будет зависеть от работы этого съезда", - сказал Песков.
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политика, владимир путин, единая россия, россия, дмитрий песков
12:28 03.12.2021 (обновлено: 13:18 03.12.2021)
Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"
Песков: президент Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"