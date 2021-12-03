https://ria.ru/20211203/putin-1761990637.html

Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"

Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" - РИА Новости, 03.12.2021

Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:28

2021-12-03T12:28

2021-12-03T13:18

политика

владимир путин

единая россия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дистанционно обратится к участникам съезда "Единой России" в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент дистанционно обратится к участникам съезда, у него будет возможность дистанционно обратиться к участникам съезда, а дальше уже все все-таки будет зависеть от работы этого съезда", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211201/partiya-1761229101.html

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политика, владимир путин, единая россия, россия, дмитрий песков