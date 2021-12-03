https://ria.ru/20211203/putin-1761988344.html

В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена

Дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:23

2021-12-03T12:23

2021-12-03T12:29

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока предложения не синхронизированы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференцсвязи. … Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".

https://ria.ru/20211202/mid-1761837069.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия