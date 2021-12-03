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В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 03.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена
Дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:23
2021-12-03T12:23
2021-12-03T12:29
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дата разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена еще не согласована, обсуждаются разные варианты, в том числе 7 декабря, но пока предложения не синхронизированы, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат – речь идет о видеоконференцсвязи. … Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли 7 декабря для организации встречи, Песков ответил: "И эта дата тоже фигурирует, но фигурируют и другие".
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
12:23 03.12.2021 (обновлено: 12:29 03.12.2021)
В Кремле ответили на вопрос о предстоящем разговоре Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков: дата разговора Путина и Байдена еще не согласована