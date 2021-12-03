https://ria.ru/20211203/putin-1761987860.html
В Кремле заявили, что Путин остается неформальным лидером "Единой России"
В Кремле заявили, что Путин остается неформальным лидером "Единой России" - РИА Новости, 03.12.2021
В Кремле заявили, что Путин остается неформальным лидером "Единой России"
Президент России Владимир Путин остается неформальным лидером "Единой России", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:22
2021-12-03T12:22
2021-12-03T13:18
единая россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается неформальным лидером "Единой России", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии", - сказал Песков журналистам в ответ на реплику, что президент остается руководителем "Единой России".
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единая россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
12:22 03.12.2021 (обновлено: 13:18 03.12.2021)
В Кремле заявили, что Путин остается неформальным лидером "Единой России"
Пресс-секретарь Песков: Путин остается неформальным лидером "Единой России"