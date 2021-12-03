https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761808349.html
Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие
Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие - РИА Новости, 03.12.2021
Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как представляют себе идеальное новогоднее путешествие, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:53
2021-12-03T10:53
2021-12-03T10:53
туризм
калининград
сша
оаэ
камчатский край
республика крым
сочи
республика алтай
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как представляют себе идеальное новогоднее путешествие, сообщает Туту.ру.Так, каждый четвертый респондент считает, что Новый год — семейный праздник. Так что для 27 процентов идеальным путешествием оказалась поездка домой, к родственникам или друзьям.Еще 14 процентов хотели бы отправиться отдыхать на дачу или в деревню.Погулять по европейским городам на зимних каникулах мечтают 16 процентов опрошенных.На пляж хотели бы отправиться 17 процентов туристов. Причем 13 процентов выбирают теплые моря: Мальдивы, в ОАЭ или Египет. Четыре процента путешественников мечтают поехать на Новый год в Сочи, Калининград и Крым.Еще девять процентов признались, что идеально было бы улететь на другой конец света — в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию.В горы хотят десять процентов опрошенных. Причем семь процентов из них выбирают российские направления — Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку, Алтай. А три процента — поклонники зарубежных горнолыжных курортов.Загородный отель с баней, спа и новогодней программой идеальной идеей для каникул считают семь процентов опрошенных.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html
калининград
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оаэ
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республика крым
сочи
республика алтай
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калининград, сша, оаэ, камчатский край, республика крым, сочи, республика алтай, новый год, хибины (национальный парк), новости - туризм, туризм, урал, кавказ, куда поехать, куда можно лететь, египет, мальдивы
Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие
Туристы считают, что идеальный тур на Новый год – это поездка к семье, на дачу или на море
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как представляют себе идеальное новогоднее путешествие, сообщает Туту.ру.
Так, каждый четвертый респондент считает, что Новый год — семейный праздник. Так что для 27 процентов идеальным путешествием оказалась поездка домой, к родственникам или друзьям.
Еще 14 процентов хотели бы отправиться отдыхать на дачу или в деревню.
Погулять по европейским городам на зимних каникулах мечтают 16 процентов опрошенных.
На пляж хотели бы отправиться 17 процентов туристов. Причем 13 процентов выбирают теплые моря: Мальдивы, в ОАЭ или Египет. Четыре процента путешественников мечтают поехать на Новый год в Сочи, Калининград и Крым.
Еще девять процентов признались, что идеально было бы улететь на другой конец света — в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию.
В горы хотят десять процентов опрошенных. Причем семь процентов из них выбирают российские направления — Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку, Алтай. А три процента — поклонники зарубежных горнолыжных курортов.
Загородный отель с баней, спа и новогодней программой идеальной идеей для каникул считают семь процентов опрошенных.