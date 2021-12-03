https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761808349.html

Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие

Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие - РИА Новости, 03.12.2021

Россияне рассказали, каким должно быть идеальное новогоднее путешествие

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как представляют себе идеальное новогоднее путешествие, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:53

2021-12-03T10:53

2021-12-03T10:53

туризм

калининград

сша

оаэ

камчатский край

республика крым

сочи

республика алтай

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как представляют себе идеальное новогоднее путешествие, сообщает Туту.ру.Так, каждый четвертый респондент считает, что Новый год — семейный праздник. Так что для 27 процентов идеальным путешествием оказалась поездка домой, к родственникам или друзьям.Еще 14 процентов хотели бы отправиться отдыхать на дачу или в деревню.Погулять по европейским городам на зимних каникулах мечтают 16 процентов опрошенных.На пляж хотели бы отправиться 17 процентов туристов. Причем 13 процентов выбирают теплые моря: Мальдивы, в ОАЭ или Египет. Четыре процента путешественников мечтают поехать на Новый год в Сочи, Калининград и Крым.Еще девять процентов признались, что идеально было бы улететь на другой конец света — в Австралию, Америку или Юго-Восточную Азию.В горы хотят десять процентов опрошенных. Причем семь процентов из них выбирают российские направления — Кавказ, Урал, Хибины, Камчатку, Алтай. А три процента — поклонники зарубежных горнолыжных курортов.Загородный отель с баней, спа и новогодней программой идеальной идеей для каникул считают семь процентов опрошенных.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html

калининград

сша

оаэ

камчатский край

республика крым

сочи

республика алтай

урал

кавказ

египет

мальдивы

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