https://ria.ru/20211203/protokoly-1761991293.html
Google и Meta грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки
Google и Meta грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки - РИА Новости, 03.12.2021
Google и Meta грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки
Судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 24 декабря рассмотрит протоколы на Google и Meta, компаниям грозит оборотный штраф - до 1/10 годовой... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:32
2021-12-03T12:32
2021-12-03T12:41
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 24 декабря рассмотрит протоколы на Google и Meta, компаниям грозит оборотный штраф - до 1/10 годовой выручки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Судье поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором", - сказали в суде.Протоколы на Google и Meta составлены по части 5 статьи 13.41 КоАП за повторное неудаление информации. Санкция по ней составляет от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение."Судебные заседания назначены на 24 декабря", - сказали в суде.
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москва, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия
12:32 03.12.2021 (обновлено: 12:41 03.12.2021)
Google и Meta грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки
Google и Meta грозит оборотный штраф до 10% годовой выручки за неудаление данных