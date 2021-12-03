https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html
Американцы назвали главного врага США. И это не Россия.
Не Россия и Китай. Американцы назвали главного противника США - РИА Новости, 03.12.2021
Американцы назвали главного врага США. И это не Россия.
Американцы назвали Северную Корею главным противником США, тогда как звание самой недружественной страны осталось за Россией. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:21
2021-12-03T11:21
2021-12-03T13:08
в мире
сша
иран
кндр (северная корея)
китай
южная корея
германия
афганистан
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американцы назвали Северную Корею главным противником США, тогда как звание самой недружественной страны осталось за Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала The Economist и британской фирмы по анализу данных YouGov.Так, около 55 процентов респондентов назвали Великобританию основным союзником США. На втором месте оказалась Канада, которую указали 53 процента участников, на третьем — Франция и Израиль (по 38 процентов). Только два процента американцев включили в этот рейтинг Россию.К числу дружественных стран они отнесли Мексику (41 процент), Францию (37 процентов), Германию (35 процентов), Японию и Тайвань (по 34 процента), а также Южную Корею (31 процент). За Россию проголосовали девять процентов опрошенных.Что касается недружественных государств, то здесь 35 процентов респондентов выбрали Россию. Сразу за ней идет Афганистан (34 процента) и Китай (33 процента).Статус главного противника США получила КНДР (58 процентов). В первую тройку также вошли Иран (44 процента), Афганистан и Китай (по 36 процентов). На пятом месте оказалась Россия, которую выбрали 34 процента респондентов.Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html
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сша
иран
кндр (северная корея)
китай
южная корея
германия
афганистан
франция
великобритания
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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), китай, южная корея, германия, афганистан, франция, великобритания, тайвань, россия
11:21 03.12.2021 (обновлено: 13:08 03.12.2021)
Не Россия и Китай. Американцы назвали главного противника США
Economist: американцы назвали КНДР главным врагом, Россию — самой недружественной страной