https://ria.ru/20211203/protivnik-1761975325.html

Американцы назвали главного врага США. И это не Россия.

Не Россия и Китай. Американцы назвали главного противника США - РИА Новости, 03.12.2021

Американцы назвали главного врага США. И это не Россия.

Американцы назвали Северную Корею главным противником США, тогда как звание самой недружественной страны осталось за Россией. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:21

2021-12-03T11:21

2021-12-03T13:08

в мире

сша

иран

кндр (северная корея)

китай

южная корея

германия

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9fc0d6f54d0b1aa3f36ba204e2f3596.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американцы назвали Северную Корею главным противником США, тогда как звание самой недружественной страны осталось за Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала The Economist и британской фирмы по анализу данных YouGov.Так, около 55 процентов респондентов назвали Великобританию основным союзником США. На втором месте оказалась Канада, которую указали 53 процента участников, на третьем — Франция и Израиль (по 38 процентов). Только два процента американцев включили в этот рейтинг Россию.К числу дружественных стран они отнесли Мексику (41 процент), Францию (37 процентов), Германию (35 процентов), Японию и Тайвань (по 34 процента), а также Южную Корею (31 процент). За Россию проголосовали девять процентов опрошенных.Что касается недружественных государств, то здесь 35 процентов респондентов выбрали Россию. Сразу за ней идет Афганистан (34 процента) и Китай (33 процента).Статус главного противника США получила КНДР (58 процентов). В первую тройку также вошли Иран (44 процента), Афганистан и Китай (по 36 процентов). На пятом месте оказалась Россия, которую выбрали 34 процента респондентов.Всего в исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html

https://ria.ru/20211201/trud-1761653001.html

сша

иран

кндр (северная корея)

китай

южная корея

германия

афганистан

франция

великобритания

тайвань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, кндр (северная корея), китай, южная корея, германия, афганистан, франция, великобритания, тайвань, россия