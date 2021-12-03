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https://ria.ru/20211203/proisshestvie-1761864802.html
"Умирала в муках": почему врачи не спасли восьмилетнего ребенка
"Умирала в муках": почему врачи не спасли восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 03.12.2021
"Умирала в муках": почему врачи не спасли восьмилетнего ребенка
Следователи разбираются в гибели восьмилетней девочки в детской больнице Абакана. По словам родных, хотя ребенок жаловался на сильные боли, врачи тянули с... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:11
абакан
следственный комитет россии (ск рф)
белый яр
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи разбираются в гибели восьмилетней девочки в детской больнице Абакана. По словам родных, хотя ребенок жаловался на сильные боли, врачи тянули с госпитализацией. В региональном Минздраве уверяют, что сделали все возможное. Об обстоятельствах трагедии — в материале РИА Новости.Повторный тестВечером 13 ноября школьница Алена (имя несовершеннолетней изменено) из села Белый Яр пожаловалось отцу на резкие боли в животе. Когда колики немного поутихли, девочка попыталась заснуть."Ближе к одиннадцати ей стало хуже, — рассказывает мать погибшей Ирина. — Я отпросилась с работы, вызвала такси до дома. По пути позвонила в скорую. Фельдшер осмотрел дочку и взял два мазка на ковид. Первый показал отрицательный результат, второй — неопределенный".Ребенка отвезли в республиканскую больницу Абакана, сделали КТ грудной клетки: легкие были чистые. Боль в животе усиливалась, но лечить не стали — отправили в детскую клиническую. Причем в ковидное, а не хирургическое отделение."Там долго вызванивали хирурга, тот потребовал привезти больную к нему в отделение, — продолжает Ирина. — Пока искали реанимобиль, дочка начала бледнеть и холодеть, закатила глаза. Ее уложили на скамейку, сделали укол. У меня почти истерика, а сотрудники твердят, что все будет нормально, просят не паниковать".Алену все же перенесли в кабинет и подключили к аппарату ИВЛ. Мать внутрь не пустили, но из-за дверей она слышала, как врачи пытаются запустить остановившееся сердце дефибриллятором."Реанимобиль подъехал только около половины второго, — вспоминает она. — Поздно — мне сообщили, что дочки больше нет. Сунули на подпись какую-то бумагу. Я была как в тумане, отказалась подписывать".Подозреваемых нетСпустя сутки СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"."В течение дня родители отмечали у ребенка незначительные ухудшения, — сообщили в региональном следственном управлении. — Однако к вечеру девочке резко стало плохо: температура, тошнота, рвота. Скорая доставила ее в больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия и терапию, спасти не получилось".Подозреваемых или обвиняемых пока нет — следователи ждут результатов вскрытия."Заведующий морга мне лично сказал, что причина смерти — разорвавшийся аппендикс и последовавший за этим перитонит, — говорит бабушка девочки. — Однако потом нам заявили, что, возможно, внучка умерла из-за "короны". Якобы какого-то нового штамма. Хотя легкие у нее были совершенно чистые".Родным пообещали окончательно назвать причину летального исхода после судебно-медицинской экспертизы."Внучке обязаны были помочь еще в республиканской больнице, — считает бабушка. — Тем более там есть детское отделение, и фельдшер скорой еще из дома предупредил, что везет тяжелого пациента. Почему отправили в детскую клинику, да еще в ковидник? Ведь при аппендиците счет идет на минуты, медлить нельзя. А Алену зачем-то возили по городу три часа"."Угрожают судом"В региональном Минздраве родителям девочки выразили "искренние соболезнования". Но врачей виновными не считают и уверяют: те сделали все возможное, не спасли из-за крайне тяжелого состояния. Впрочем, внутреннюю служебную проверку все же назначили. Подключилась и прокуратура."Медработники оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам, так как сами заинтересованы в справедливом решении, — добавляют в министерстве. — Из-за закона "Об основах охраны здоровья граждан России" более подробную информацию предоставить мы не можем. Но напоминаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, преследуется в соответствии с Уголовным кодексом России".По словам бабушки Алены, в одном из телевизионных сюжетов медики уже пригрозили судом. "Кто-то из них заявил, что я порочу честное имя врачей, — говорит она. — Почему же они не спасли мою внучку? Что это за медпомощь, если в XXI веке ребенок умирает из-за аппендицита?"Алену похоронили через четыре дня. Проститься с ней пришли учителя, одноклассники с родителями, друзья из хореографического кружка — девочка очень любила танцевать."Полтора месяца назад мы отпраздновали ее восьмилетие, — добавляет мать. — А последние несколько дней она только и говорила о предстоящем Новом годе. Так его ждала".Подобные трагические случаи не единичны, и пандемия усугубляет ситуацию Так, в середине октября в Бурятии пятилетний мальчик пожаловался на сильные боли в животе. Его поместили в инфекционное отделение, и лишь спустя пять дней, когда состояние стало критическим, прооперировали.Ребенка не спасли. Воспалившийся аппендикс лопнул, начался перитонит. Официально причину смерти родителям до сих пор не сообщили, ссылаясь на длительность судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html
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абакан, следственный комитет россии (ск рф), белый яр
08:00 03.12.2021 (обновлено: 08:11 03.12.2021)
 

"Умирала в муках": почему врачи не спасли восьмилетнего ребенка

© Фото предоставлено матерью погибшей девочкиАлене недавно исполнилось восемь лет
Алене недавно исполнилось восемь лет
© Фото предоставлено матерью погибшей девочки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи разбираются в гибели восьмилетней девочки в детской больнице Абакана. По словам родных, хотя ребенок жаловался на сильные боли, врачи тянули с госпитализацией. В региональном Минздраве уверяют, что сделали все возможное. Об обстоятельствах трагедии — в материале РИА Новости.

Повторный тест

Вечером 13 ноября школьница Алена (имя несовершеннолетней изменено) из села Белый Яр пожаловалось отцу на резкие боли в животе. Когда колики немного поутихли, девочка попыталась заснуть.
"Ближе к одиннадцати ей стало хуже, — рассказывает мать погибшей Ирина. — Я отпросилась с работы, вызвала такси до дома. По пути позвонила в скорую. Фельдшер осмотрел дочку и взял два мазка на ковид. Первый показал отрицательный результат, второй — неопределенный".
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Ребенка отвезли в республиканскую больницу Абакана, сделали КТ грудной клетки: легкие были чистые. Боль в животе усиливалась, но лечить не стали — отправили в детскую клиническую. Причем в ковидное, а не хирургическое отделение.
"Там долго вызванивали хирурга, тот потребовал привезти больную к нему в отделение, — продолжает Ирина. — Пока искали реанимобиль, дочка начала бледнеть и холодеть, закатила глаза. Ее уложили на скамейку, сделали укол. У меня почти истерика, а сотрудники твердят, что все будет нормально, просят не паниковать".
Алену все же перенесли в кабинет и подключили к аппарату ИВЛ. Мать внутрь не пустили, но из-за дверей она слышала, как врачи пытаются запустить остановившееся сердце дефибриллятором.
"Реанимобиль подъехал только около половины второго, — вспоминает она. — Поздно — мне сообщили, что дочки больше нет. Сунули на подпись какую-то бумагу. Я была как в тумане, отказалась подписывать".
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Подозреваемых нет

Спустя сутки СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".
"В течение дня родители отмечали у ребенка незначительные ухудшения, — сообщили в региональном следственном управлении. — Однако к вечеру девочке резко стало плохо: температура, тошнота, рвота. Скорая доставила ее в больницу. Несмотря на реанимационные мероприятия и терапию, спасти не получилось".
Подозреваемых или обвиняемых пока нет — следователи ждут результатов вскрытия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
"Заведующий морга мне лично сказал, что причина смерти — разорвавшийся аппендикс и последовавший за этим перитонит, — говорит бабушка девочки. — Однако потом нам заявили, что, возможно, внучка умерла из-за "короны". Якобы какого-то нового штамма. Хотя легкие у нее были совершенно чистые".
Родным пообещали окончательно назвать причину летального исхода после судебно-медицинской экспертизы.
"Внучке обязаны были помочь еще в республиканской больнице, — считает бабушка. — Тем более там есть детское отделение, и фельдшер скорой еще из дома предупредил, что везет тяжелого пациента. Почему отправили в детскую клинику, да еще в ковидник? Ведь при аппендиците счет идет на минуты, медлить нельзя. А Алену зачем-то возили по городу три часа".
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"Угрожают судом"

В региональном Минздраве родителям девочки выразили "искренние соболезнования". Но врачей виновными не считают и уверяют: те сделали все возможное, не спасли из-за крайне тяжелого состояния. Впрочем, внутреннюю служебную проверку все же назначили. Подключилась и прокуратура.
"Медработники оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам, так как сами заинтересованы в справедливом решении, — добавляют в министерстве. — Из-за закона "Об основах охраны здоровья граждан России" более подробную информацию предоставить мы не можем. Но напоминаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, преследуется в соответствии с Уголовным кодексом России".
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По словам бабушки Алены, в одном из телевизионных сюжетов медики уже пригрозили судом. "Кто-то из них заявил, что я порочу честное имя врачей, — говорит она. — Почему же они не спасли мою внучку? Что это за медпомощь, если в XXI веке ребенок умирает из-за аппендицита?"
Алену похоронили через четыре дня. Проститься с ней пришли учителя, одноклассники с родителями, друзья из хореографического кружка — девочка очень любила танцевать.
"Полтора месяца назад мы отпраздновали ее восьмилетие, — добавляет мать. — А последние несколько дней она только и говорила о предстоящем Новом годе. Так его ждала".
© Фото предоставлено матерью погибшей девочкиАлена очень любила танцы
Алена очень любила танцы
© Фото предоставлено матерью погибшей девочки
Алена очень любила танцы
Подобные трагические случаи не единичны, и пандемия усугубляет ситуацию Так, в середине октября в Бурятии пятилетний мальчик пожаловался на сильные боли в животе. Его поместили в инфекционное отделение, и лишь спустя пять дней, когда состояние стало критическим, прооперировали.
Ребенка не спасли. Воспалившийся аппендикс лопнул, начался перитонит. Официально причину смерти родителям до сих пор не сообщили, ссылаясь на длительность судебно-медицинской экспертизы.
 
АбаканСледственный комитет России (СК РФ)Белый Яр
 
 
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