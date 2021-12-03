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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211203/programma-1762046475.html
Программой догазификации воспользовались почти 3,5 тысячи липчан
Программой догазификации воспользовались почти 3,5 тысячи липчан - РИА Новости, 03.12.2021
Программой догазификации воспользовались почти 3,5 тысячи липчан
Почти 3,5 тысячи жителей Липецкой области подали заявки в 2021 году на подключение к сетям газоснабжения в рамках поручений президента РФ. Из них более 300 уже... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:11
2021-12-03T16:11
липецкая область
липецкая область
жкх
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жителей Липецкой области подали заявки в 2021 году на подключение к сетям газоснабжения в рамках поручений президента РФ. Из них более 300 уже получили газ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что социальная догазификация востребована в регионе. В связи с этим власти региона постарались максимально упростить процедуру оформления всех необходимых документов."Мы стремимся сократить сроки подключения домов жителей Липецкой области и сделать эту процедуру максимально простой для людей", – подчеркивает глава региона.Он уточнил, что в настоящее время в Липецкой области всего принято 3495 заявок на догазификацию. Заключено договоров по ним – 1306, 312 домов получили газ.В настоящее время в Липецкой области действует программа развития газоснабжения и газификации в 2021–2025 годах. Уровень газификации региона составляет 90,5%, в том числе в городах – 95,4%, в сельской местности – 84,6%. В ближайшие годы силами "Газпрома" в регионе будет проведена реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построены межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе – резиденты особых экономических зон "Липецк" и "Тербуны". Будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах.Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа домовладений. В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Липецкой области.
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липецкая область, жкх, игорь артамонов, россия
16:11 03.12.2021
 

Программой догазификации воспользовались почти 3,5 тысячи липчан

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жителей Липецкой области подали заявки в 2021 году на подключение к сетям газоснабжения в рамках поручений президента РФ. Из них более 300 уже получили газ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что социальная догазификация востребована в регионе. В связи с этим власти региона постарались максимально упростить процедуру оформления всех необходимых документов.
"Мы стремимся сократить сроки подключения домов жителей Липецкой области и сделать эту процедуру максимально простой для людей", – подчеркивает глава региона.
Он уточнил, что в настоящее время в Липецкой области всего принято 3495 заявок на догазификацию. Заключено договоров по ним – 1306, 312 домов получили газ.
В настоящее время в Липецкой области действует программа развития газоснабжения и газификации в 2021–2025 годах. Уровень газификации региона составляет 90,5%, в том числе в городах – 95,4%, в сельской местности – 84,6%. В ближайшие годы силами "Газпрома" в регионе будет проведена реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построены межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе – резиденты особых экономических зон "Липецк" и "Тербуны". Будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах.
Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа домовладений. В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Липецкой области.
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