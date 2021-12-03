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"Северный поток – 2" создал для США еще одну проблему
Axios: "Северный поток — 2" создал для США еще одну проблему - РИА Новости, 03.12.2021
"Северный поток – 2" создал для США еще одну проблему
Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу "Северный поток — 2", сообщает Axios. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:38
2021-12-03T13:45
в мире
сша
германия
джо байден
сенат сша
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу "Северный поток — 2", сообщает Axios.Несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент Джо Байден не стал вводить санкции против компании — оператора "Северного потока — 2". По его словам, газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии. Кроме того, добавил он, новые санкции могут подорвать "трансатлантическое единство".На этом фоне представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства, отмечает издание.Однако на повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора "Северного потока — 2".Тем не менее, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.Трубопровод "Северный поток — 2" пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Запуск произойдет после того, как немецкий регулятор сертифицирует компанию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. В ноябре процедура приостановилась, так как компании предстоит создать немецкую "дочку" и снова подать полный комплект документов.
https://ria.ru/20211202/potok-1761741208.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211129/sevpotok-1761283675.html
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в мире, сша, германия, джо байден, сенат сша, северный поток — 2, россия
12:38 03.12.2021 (обновлено: 13:45 03.12.2021)
 
Axios: "Северный поток — 2" создал для США еще одну проблему

Axios: сенат США не может принять оборонный бюджет из-за споров по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкСенат США
Сенат США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу "Северный поток — 2", сообщает Axios.
Несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент Джо Байден не стал вводить санкции против компании — оператора "Северного потока — 2". По его словам, газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии. Кроме того, добавил он, новые санкции могут подорвать "трансатлантическое единство".
На этом фоне представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства, отмечает издание.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 02:46
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
Однако на повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.
Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора "Северного потока — 2".
Тем не менее, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.
Трубопровод "Северный поток — 2" пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:13Сказано в эфире
"Абсурдная история". В чем суть спора оператора "Северного потока-2" и ЕС?
Запуск произойдет после того, как немецкий регулятор сертифицирует компанию Nord Stream 2 AG как независимого оператора. В ноябре процедура приостановилась, так как компании предстоит создать немецкую "дочку" и снова подать полный комплект документов.
 
В миреСШАГерманияДжо БайденСенат СШАСеверный поток — 2Россия
 
 
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