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Дед Мороз рассказал, как планирует встретить Новый год
Дед Мороз рассказал, как планирует встретить Новый год - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, как планирует встретить Новый год
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год весело, в кругу друзей. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:44
2021-12-03T10:44
2021-12-03T11:02
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что планирует встретить Новый год весело, в кругу друзей."Весело, с друзьями, всех соберу, кого посчитаю нужным позвать. И кто захочет прийти, всех принимаю. Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно, и ничего лишнего", - пояснил Дед Мороз, отвечая на вопрос, как он будет встречать Новый год.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
https://ria.ru/20201228/goroskop-1589300475.html
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общество, дед мороз, новый год
10:44 03.12.2021 (обновлено: 11:02 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, как планирует встретить Новый год
Дед Мороз рассказал о желании встретить Новый год весело и в кругу друзей