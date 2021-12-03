https://ria.ru/20211203/potok-1762115711.html

В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2"

В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.12.2021

В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2"

Попытка американских законодателей ввести новые санкции против "Северного потока — 2" неразумна и противоречит межгосударственным договоренностям, заявила в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:22

2021-12-03T21:22

2021-12-03T23:30

экономика

сша

газпром

балтийское море

северный поток — 2

мануэла швезиг

nord stream 2 ag

россия

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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Попытка американских законодателей ввести новые санкции против "Северного потока — 2" неразумна и противоречит межгосударственным договоренностям, заявила в интервью Spiegel премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.Швезиг подчеркнула, что не считает нужным "смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики".По ее словам, власти Мекленбурга — Передней Померании по-прежнему поддерживают балтийский трубопровод, так как регион в нем нуждается.Как стало известно 30 ноября, республиканцы заблокировали быстрое принятие простым большинством оборонного бюджета США без должного обсуждения "российской угрозы" и санкций по "Северному потоку — 2".За несколько дней до этого американские СМИ писали о попытках Белого дома не допустить новых ограничений против проекта, чтобы избежать введения санкций против фирм из Германии.По информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США отказаться от новых ограничительных мер, так как они навредят трансатлантическому единству. В Берлине настаивают, что газопровод не угрожает Украине, пока через страну идет транзит газа.В США с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020 года действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211203/problema-1761992067.html

https://ria.ru/20211202/potok-1761741208.html

сша

балтийское море

россия

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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, мануэла швезиг, nord stream 2 ag, россия