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https://ria.ru/20211203/potok-1762115711.html
В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2"
В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.12.2021
В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2"
Попытка американских законодателей ввести новые санкции против "Северного потока — 2" неразумна и противоречит межгосударственным договоренностям, заявила в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:22
2021-12-03T23:30
экономика
сша
газпром
балтийское море
северный поток — 2
мануэла швезиг
nord stream 2 ag
россия
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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Попытка американских законодателей ввести новые санкции против "Северного потока — 2" неразумна и противоречит межгосударственным договоренностям, заявила в интервью Spiegel премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.Швезиг подчеркнула, что не считает нужным "смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики".По ее словам, власти Мекленбурга — Передней Померании по-прежнему поддерживают балтийский трубопровод, так как регион в нем нуждается.Как стало известно 30 ноября, республиканцы заблокировали быстрое принятие простым большинством оборонного бюджета США без должного обсуждения "российской угрозы" и санкций по "Северному потоку — 2".За несколько дней до этого американские СМИ писали о попытках Белого дома не допустить новых ограничений против проекта, чтобы избежать введения санкций против фирм из Германии.По информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США отказаться от новых ограничительных мер, так как они навредят трансатлантическому единству. В Берлине настаивают, что газопровод не угрожает Украине, пока через страну идет транзит газа.В США с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020 года действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20211203/problema-1761992067.html
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сша
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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, мануэла швезиг, nord stream 2 ag, россия
21:22 03.12.2021 (обновлено: 23:30 03.12.2021)
 
В Германии обвинили США в неразумной политике из-за "Северного потока — 2"

Глава немецкого региона Швезиг разочаровалась в политике США из-за "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости. Попытка американских законодателей ввести новые санкции против "Северного потока — 2" неразумна и противоречит межгосударственным договоренностям, заявила в интервью Spiegel премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
"Я крайне сбита с толку из-за того, что конгресс США вновь поднимает эту тему, после того как правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством о том, что против наших компаний санкций не будет. Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся", — сказала она.
Швезиг подчеркнула, что не считает нужным "смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики".
По ее словам, власти Мекленбурга — Передней Померании по-прежнему поддерживают балтийский трубопровод, так как регион в нем нуждается.
Сенат США - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
12:38
Axios: "Северный поток — 2" создал для США еще одну проблему
Как стало известно 30 ноября, республиканцы заблокировали быстрое принятие простым большинством оборонного бюджета США без должного обсуждения "российской угрозы" и санкций по "Северному потоку — 2".
За несколько дней до этого американские СМИ писали о попытках Белого дома не допустить новых ограничений против проекта, чтобы избежать введения санкций против фирм из Германии.
По информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США отказаться от новых ограничительных мер, так как они навредят трансатлантическому единству. В Берлине настаивают, что газопровод не угрожает Украине, пока через страну идет транзит газа.
В США с 2019 года действует закон "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA). Изначально документ предусматривал санкции против компаний, непосредственно владеющих судами, участвующими в строительстве газопровода. В октябре 2020 года действие акта распространили также на фирмы, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на строительстве "Северного потока — 2".
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 02:46
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"
 
ЭкономикаСШАГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Мануэла ШвезигNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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