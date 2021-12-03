Три драмы "Северного потока — 2"

16:11 03.12.2021 (обновлено: 17:54 03.12.2021)
В Германии рассказали, чем соглашение с США грозит "Северному потоку — 2"
Handelsblatt: диалог между Германией и США может навредить "Северному потоку — 2"
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска газопровода "Северный поток — 2".
"До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно", — говорится в статье.
Автор материала перечислил три фактора, которые, по его мнению, могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Каждый из пунктов так или иначе оказался связан с Вашингтоном.
Первым "риском" назван "цугцванг президента Джо Байдена" (шахматный термин, означающий ухудшение позиций игрока при любом ходе. — Прим. ред.). Немцы опасаются, что борьба американского конгресса с трубопроводом приведет к вынужденному отказу Байдена от диалога с Берлином.
Также автор статьи обеспокоен новым немецким правительством, в котором сейчас ему видится "фактор нестабильности". Отмечается, что предшественники предостерегали конгресс от новых санкций и умели отстаивать интересы Германии, в том числе касающиеся и "Северного потока — 2", на международной арене.
Третьей "опасностью" в материале назвали обстановку на российской границе. Сейчас со стороны Вашингтона звучат обвинения в адрес Москвы, касающиеся якобы существующих намерений вторгнуться в соседнюю страну. Российские власти неоднократно напоминали западным политикам, что любое перемещение войск происходит в пределах страны и никому из третьих стран, включая соседей, Россия не угрожает.
"И это не единственная драма на Капитолийском холме. Зима заставит по-новому посмотреть на трансатлантическое партнерство и на курс президентства Байдена", — заключил автор.
На днях стало известно, что республиканцы выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер сенатской фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".
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