https://ria.ru/20211203/potok-1762046607.html

Три драмы "Северного потока — 2"

В Германии рассказали, чем соглашение с США грозит "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.12.2021

Три драмы "Северного потока — 2"

Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:11

2021-12-03T16:11

2021-12-03T17:54

экономика

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сша

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москва

джо байден

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска газопровода "Северный поток — 2"."До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно", — говорится в статье.Автор материала перечислил три фактора, которые, по его мнению, могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Каждый из пунктов так или иначе оказался связан с Вашингтоном.Первым "риском" назван "цугцванг президента Джо Байдена" (шахматный термин, означающий ухудшение позиций игрока при любом ходе. — Прим. ред.). Немцы опасаются, что борьба американского конгресса с трубопроводом приведет к вынужденному отказу Байдена от диалога с Берлином.Также автор статьи обеспокоен новым немецким правительством, в котором сейчас ему видится "фактор нестабильности". Отмечается, что предшественники предостерегали конгресс от новых санкций и умели отстаивать интересы Германии, в том числе касающиеся и "Северного потока — 2", на международной арене.Третьей "опасностью" в материале назвали обстановку на российской границе. Сейчас со стороны Вашингтона звучат обвинения в адрес Москвы, касающиеся якобы существующих намерений вторгнуться в соседнюю страну. Российские власти неоднократно напоминали западным политикам, что любое перемещение войск происходит в пределах страны и никому из третьих стран, включая соседей, Россия не угрожает.На днях стало известно, что республиканцы выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер сенатской фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211201/germaniya-1761665558.html

https://ria.ru/20211203/sotrudnichestvo-1761969818.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-03T16:11 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, сша, германия, москва, джо байден, северный поток — 2, россия