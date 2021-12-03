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https://ria.ru/20211203/potok-1762046607.html
Три драмы "Северного потока — 2"
В Германии рассказали, чем соглашение с США грозит "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 03.12.2021
Три драмы "Северного потока — 2"
Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:11
2021-12-03T17:54
экономика
в мире
сша
германия
москва
джо байден
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска газопровода "Северный поток — 2"."До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно", — говорится в статье.Автор материала перечислил три фактора, которые, по его мнению, могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Каждый из пунктов так или иначе оказался связан с Вашингтоном.Первым "риском" назван "цугцванг президента Джо Байдена" (шахматный термин, означающий ухудшение позиций игрока при любом ходе. — Прим. ред.). Немцы опасаются, что борьба американского конгресса с трубопроводом приведет к вынужденному отказу Байдена от диалога с Берлином.Также автор статьи обеспокоен новым немецким правительством, в котором сейчас ему видится "фактор нестабильности". Отмечается, что предшественники предостерегали конгресс от новых санкций и умели отстаивать интересы Германии, в том числе касающиеся и "Северного потока — 2", на международной арене.Третьей "опасностью" в материале назвали обстановку на российской границе. Сейчас со стороны Вашингтона звучат обвинения в адрес Москвы, касающиеся якобы существующих намерений вторгнуться в соседнюю страну. Российские власти неоднократно напоминали западным политикам, что любое перемещение войск происходит в пределах страны и никому из третьих стран, включая соседей, Россия не угрожает.На днях стало известно, что республиканцы выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер сенатской фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211201/germaniya-1761665558.html
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сша
германия
москва
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, сша, германия, москва, джо байден, северный поток — 2, россия
16:11 03.12.2021 (обновлено: 17:54 03.12.2021)
 
В Германии рассказали, чем соглашение с США грозит "Северному потоку — 2"

Handelsblatt: диалог между Германией и США может навредить "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Немецкая газета Handelsblatt рассказала о возможном влиянии договоренностей с США на сотрудничество Берлина и Москвы. В частности, опасения коснулись запуска газопровода "Северный поток — 2".
"До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно", — говорится в статье.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Немцы призвали США перестать "совать нос" в запуск "Северного потока — 2"
Автор материала перечислил три фактора, которые, по его мнению, могут повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Каждый из пунктов так или иначе оказался связан с Вашингтоном.
Первым "риском" назван "цугцванг президента Джо Байдена" (шахматный термин, означающий ухудшение позиций игрока при любом ходе. — Прим. ред.). Немцы опасаются, что борьба американского конгресса с трубопроводом приведет к вынужденному отказу Байдена от диалога с Берлином.
Также автор статьи обеспокоен новым немецким правительством, в котором сейчас ему видится "фактор нестабильности". Отмечается, что предшественники предостерегали конгресс от новых санкций и умели отстаивать интересы Германии, в том числе касающиеся и "Северного потока — 2", на международной арене.
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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В Германии оценили перспективы сотрудничества с Россией
Третьей "опасностью" в материале назвали обстановку на российской границе. Сейчас со стороны Вашингтона звучат обвинения в адрес Москвы, касающиеся якобы существующих намерений вторгнуться в соседнюю страну. Российские власти неоднократно напоминали западным политикам, что любое перемещение войск происходит в пределах страны и никому из третьих стран, включая соседей, Россия не угрожает.
"И это не единственная драма на Капитолийском холме. Зима заставит по-новому посмотреть на трансатлантическое партнерство и на курс президентства Байдена", — заключил автор.
На днях стало известно, что республиканцы выдвинули ультиматум по принятию оборонного бюджета США. Лидер сенатской фракции Митч Макконнелл заявил, что документ не может быть одобрен без "должного обсуждения "российской угрозы", снабжения Украины оружием и санкций против газопровода".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаВ миреСШАГерманияМоскваДжо БайденСеверный поток — 2Россия
 
 
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