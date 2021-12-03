https://ria.ru/20211203/posol-1762085991.html

СМИ: посол США в Москве научился смешивать растворы для уборки туалетов

СМИ: посол США в Москве научился смешивать растворы для уборки туалетов - РИА Новости, 03.12.2021

СМИ: посол США в Москве научился смешивать растворы для уборки туалетов

Посол США в России Джон Салливан из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать растворы для уборки туалетов, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:18

2021-12-03T18:18

2021-12-03T21:20

в мире

сша

москва

джон салливан

россия

вена

владимир путин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738948120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3236b24c148f304a05cd55791369b74f.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан из-за нехватки кадров в дипмиссии научился смешивать растворы для уборки туалетов, пишет газета Washington Post."В посольстве настолько не хватает людей, что многие сотрудники были вынуждены заняться дополнительной работой. Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и также пользоваться моечной машиной для пола на случай, если численность персонала еще больше сократится во время пандемии", - говорится в сообщении газеты.Как упоминает газета, численность консульского отдела дипмиссии США в Москве сократилась до пяти сотрудников.Газета утверждает со ссылкой на американские источники, знакомые с ситуацией, что официальные лица США в ходе состоявшейся 17 ноября встречи в Вене с представителями России заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства США в Москве и договорились снова встретиться в декабре для завершения выработки соглашений.Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к "большему паритету", ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД РФ. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет.В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html

https://ria.ru/20211127/diplomaty-1761072363.html

https://ria.ru/20211024/ssha-1755985130.html

сша

москва

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, джон салливан, россия, вена, владимир путин, джо байден, мария захарова