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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211203/posadochnyytalon-1761829600.html
Эксперты рассказали, как "читать" посадочный талон
Эксперты рассказали, как "читать" посадочный талон - РИА Новости, 03.12.2021
Эксперты рассказали, как "читать" посадочный талон
Эксперты рассказали, что обозначают буквы и номера на авиабилетах, сообщает The Sun. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:18
2021-12-03T06:18
туризм
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что обозначают буквы и номера на авиабилетах, сообщает The Sun.Если на проездном документе стоит код SSSS (Secondary Security Screening Selection), есть риск опоздать на рейс. Он переводится как "Выбор дополнительной проверки безопасности", и говорит о том, что владелец был отмечен службами воздушной гавани: именно его будут тщательнее всех проверять на досмотре.Специалисты рекомендуют пассажирам с таким кодом заблаговременно приезжать в аэропорт, а также быть готовыми предоставить документы, рассказать о предстоящей поездке, показать багаж и ручную кладь.Чаще всего, такой код можно встретить на рейсах в США, реже — в Турцию, уточняет издание.Обозначения могут рассказать и о направлении. Например, если номер рейса четный — вы летите на восток или север, нечетный — на запад или юг."И, если вы видите буквы GTE в своем посадочном талоне, это может означать, что вам может не достаться места в самолете: их продали больше, чем было, произошел овербукинг", — добавляют эксперты.
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безопасность, аэропорт, сша, турция, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
06:18 03.12.2021
 
Эксперты рассказали, как "читать" посадочный талон

Эксперты объяснили, что означают буквы и аббревиатуры на посадочных талонах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании "Победа"
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, что обозначают буквы и номера на авиабилетах, сообщает The Sun.
Если на проездном документе стоит код SSSS (Secondary Security Screening Selection), есть риск опоздать на рейс. Он переводится как "Выбор дополнительной проверки безопасности", и говорит о том, что владелец был отмечен службами воздушной гавани: именно его будут тщательнее всех проверять на досмотре.
Специалисты рекомендуют пассажирам с таким кодом заблаговременно приезжать в аэропорт, а также быть готовыми предоставить документы, рассказать о предстоящей поездке, показать багаж и ручную кладь.
Чаще всего, такой код можно встретить на рейсах в США, реже — в Турцию, уточняет издание.
Обозначения могут рассказать и о направлении. Например, если номер рейса четный — вы летите на восток или север, нечетный — на запад или юг.
"И, если вы видите буквы GTE в своем посадочном талоне, это может означать, что вам может не достаться места в самолете: их продали больше, чем было, произошел овербукинг", — добавляют эксперты.
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