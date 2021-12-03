https://ria.ru/20211203/poezd-1761951622.html

Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года

Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года - РИА Новости, 03.12.2021

Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года

Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" решил вновь запустить прямой маршрут между Москвой и крымской Евпаторией с марта 2022 года. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:40

2021-12-03T08:40

2021-12-03T08:40

ростов-на-дону

москва

керчь

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/42/1562814213_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_542fbdb35d5aaf2752236b2577b93977.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" решил вновь запустить прямой маршрут между Москвой и крымской Евпаторией с марта 2022 года."Сезонный поезд (Москва - Евпатория) приостановил курсирование на зимний период, но, учитывая… многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны", - говорится в сообщении компании.В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8.23 мск. Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути составит 34 часа 40 минут.Билеты на все направления движения поездов "Таврия" доступны на официальном сайте grandtrain.ru без дополнительных сборов, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж. Глубина продажи билетов на поезда "Таврия" составляет 90 суток.В составе поездов "Таврия" курсируют комфортабельные одноэтажные и двухэтажные вагоны. Пассажирам предлагаются сопутствующие сервисы — чайная и кондитерская продукция на борту, товары в дорогу, сувенирная продукция. Также в состав поездов входят вагоны-рестораны с меню русской и европейской кухни.

https://ria.ru/20211202/gornolyzhniki-1761846871.html

ростов-на-дону

москва

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, москва, керчь, гранд сервис экспресс