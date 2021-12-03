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Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года
Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года - РИА Новости, 03.12.2021
Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года
Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" решил вновь запустить прямой маршрут между Москвой и крымской Евпаторией с марта 2022 года. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:40
2021-12-03T08:40
ростов-на-дону
москва
керчь
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" решил вновь запустить прямой маршрут между Москвой и крымской Евпаторией с марта 2022 года."Сезонный поезд (Москва - Евпатория) приостановил курсирование на зимний период, но, учитывая… многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны", - говорится в сообщении компании.В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8.23 мск. Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути составит 34 часа 40 минут.Билеты на все направления движения поездов "Таврия" доступны на официальном сайте grandtrain.ru без дополнительных сборов, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж. Глубина продажи билетов на поезда "Таврия" составляет 90 суток.В составе поездов "Таврия" курсируют комфортабельные одноэтажные и двухэтажные вагоны. Пассажирам предлагаются сопутствующие сервисы — чайная и кондитерская продукция на борту, товары в дорогу, сувенирная продукция. Также в состав поездов входят вагоны-рестораны с меню русской и европейской кухни.
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ростов-на-дону
москва
керчь
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ростов-на-дону, москва, керчь, гранд сервис экспресс
08:40 03.12.2021
 
Поезд между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года

Прямой железнодорожный маршрут между Москвой и Евпаторией запустят весной 2022 года

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" решил вновь запустить прямой маршрут между Москвой и крымской Евпаторией с марта 2022 года.
"Сезонный поезд (Москва - Евпатория) приостановил курсирование на зимний период, но, учитывая… многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны", - говорится в сообщении компании.
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В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8.23 мск. Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути составит 34 часа 40 минут.
Билеты на все направления движения поездов "Таврия" доступны на официальном сайте grandtrain.ru без дополнительных сборов, в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж. Глубина продажи билетов на поезда "Таврия" составляет 90 суток.
В составе поездов "Таврия" курсируют комфортабельные одноэтажные и двухэтажные вагоны. Пассажирам предлагаются сопутствующие сервисы — чайная и кондитерская продукция на борту, товары в дорогу, сувенирная продукция. Также в состав поездов входят вагоны-рестораны с меню русской и европейской кухни.
 
Ростов-на-ДонуМоскваКерчьГранд Сервис Экспресс
 
 
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