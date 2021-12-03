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Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов
Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов - РИА Новости, 03.12.2021
Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов
Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама Литва не имеет возможности исключать китайские предприятия из... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:45
2021-12-03T19:45
2021-12-03T19:45
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама Литва не имеет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, сообщил журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис."Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские - ред.) институты и представлять Литву", - приводит слова Ландсбергиса новостной портал DELFI.Ранее литовские бизнесмены заявили о проблемах с доставкой товаров в Китай, связанных с тем, что Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.
https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html
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в мире, вильнюс, европа, китай, тайвань, мид кнр, евросоюз, еврокомиссия
Литва попросила у Евросоюза поддержки из-за блокировки Китаем грузов
Глава МИД Литвы Ландсбергис: Вильнюс просит у ЕС поддержки из-за блокировки Китаем грузов