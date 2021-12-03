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В Самарской области задержали сбежавшего заключенного
В Самарской области задержали сбежавшего заключенного - РИА Новости, 03.12.2021
В Самарской области задержали сбежавшего заключенного
Заключенный, сбежавший из колонии в Самарской области, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:29
2021-12-03T19:29
2021-12-03T19:29
происшествия
самарская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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САМАРА, 3 дек – РИА Новости. Заключенный, сбежавший из колонии в Самарской области, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что 2 декабря из исправительной колонии №6 с выводного объекта совершил побег Радик Гайфутдинов, который был осужден по части 1 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников колонии."Задержали", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей задержания.
https://ria.ru/20211202/pobeg-1761820026.html
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происшествия, самарская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
В Самарской области задержали сбежавшего заключенного
В Самарской области задержали заключенного Гайфутдинова после побега из колонии №6