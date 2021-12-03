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На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"

На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении" - РИА Новости, 03.12.2021

На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"

Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T01:50

2021-12-03T01:50

2021-12-03T01:50

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил в Facebook, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву вооружения в случае "российского вторжения".Журналист подчеркнул, что сейчас Киев пытается показать Западу, что в случае "российской агрессии" сумеет применить все имеющееся вооружение и будет ожидать немедленных дополнительных поставок от союзников.При этом он заявил, что наилучшим вариантом для Украины стало бы прямое участие авиации НАТО на стороне Украины в гипотетическом конфликте."Конечно, ключевым фактором, который бы многое решил, является создание бесполетной зоны силами авиации НАТО. Но заранее такой политической договоренности достичь не удастся. Тем не менее, рассмотрение странами НАТО сценария поставок вооружений в случае вторжения — это серьезный шаг вперед. Надеюсь, он будет закреплен и политическими решениями наших ближайших союзников", — отметил Бутусов.Он также добавил, что уже сейчас США, Великобритания и Канада делают "достаточно прямые заявления" в поддержку Украины.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20211202/agressiya-1761740132.html

https://ria.ru/20211202/zelenskiy-1761742880.html

https://ria.ru/20211202/kuleba-1761933704.html

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в мире, украина, киев, сша, канада, великобритания, нато, юрий бутусов, россия