https://ria.ru/20211203/pitanie-1761958061.html
Дед Мороз рассказал о своем рационе питания
Дед Мороз рассказал о своем рационе питания - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал о своем рационе питания
Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что питается исключительно натуральными продуктами. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:54
2021-12-03T09:54
2021-12-03T11:03
общество
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что питается исключительно натуральными продуктами."Я ем все, что мне нравится. Главное, чтобы это был натуральный продукт. Кто хорошо натуральные продукты кушает, тот долго живет, я тому пример", - сказал Дед Мороз.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html
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общество, дед мороз, новый год
09:54 03.12.2021 (обновлено: 11:03 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал о своем рационе питания
Дед Мороз рассказал, что питается исключительно натуральными продуктами