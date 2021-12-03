https://ria.ru/20211203/pitanie-1761958061.html

Дед Мороз рассказал о своем рационе питания

Дед Мороз рассказал о своем рационе питания - РИА Новости, 03.12.2021

Дед Мороз рассказал о своем рационе питания

Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что питается исключительно натуральными продуктами. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:54

2021-12-03T09:54

2021-12-03T11:03

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости, что питается исключительно натуральными продуктами."Я ем все, что мне нравится. Главное, чтобы это был натуральный продукт. Кто хорошо натуральные продукты кушает, тот долго живет, я тому пример", - сказал Дед Мороз.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

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2021

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общество, дед мороз, новый год