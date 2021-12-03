https://ria.ru/20211203/peterburg-1762092093.html

Сын Боярского возглавил отделение "Единой России" в Санкт-Петербурге

Сын Боярского возглавил отделение "Единой России" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 03.12.2021

Сын Боярского возглавил отделение "Единой России" в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил отделение партии "Единой России" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ЕР. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:42

2021-12-03T18:42

2021-12-03T18:47

политика

санкт-петербург

единая россия

госдума рф

сергей боярский

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский возглавил отделение партии "Единой России" в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ЕР.Как говорится в сообщении, кандидатуры еще пяти региональных отделений президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель ЕР Дмитрий Медведев."Врио секретарей региональных отделений стали: в Санкт-Петербурге - депутат Госдумы Сергей Боярский", - говорится в сообщении. Также добавляется, что в Ульяновской области руководителем регионального отделения назначен гендиректор "Газпром межрегионгаз Ульяновск" Владимир Камеко, в Томской области - сенатор Владимир Кравченко, в Марий Эл - зампред Госсобрания региона Евгений Кузьмин, а в Хакасии - депутат Госдумы Сергей Сокол.Добавляется, что кандидатуры будут наделены полномочиями секретарей на региональных конференциях, которые пройдут в конце этого и начале следующего года.

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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, сергей боярский