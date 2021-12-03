https://ria.ru/20211203/papa-1762058415.html

Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов

Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов - РИА Новости, 03.12.2021

Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов

Папа Римский Франциск заберет с собой с Кипра 50 мигрантов, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадиас, принимая папу в президентском дворце в Никосии. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:42

2021-12-03T16:42

2021-12-03T16:44

религия

никосия (город)

кипр

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

папа римский

религия

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АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск заберет с собой с Кипра 50 мигрантов, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадиас, принимая папу в президентском дворце в Никосии.Анастасиадис коснулся проблемы беженцев в приветственном слове."Народ Кипра в наибольшей степени испытал и знает лучше, чем кто-либо, боль изгнания и убежища из домов своих предков. Как правительство мы проявляем полное уважение к защите прав человека. Тем не менее, я должен признать, что Кипр стал первой страной назначения по доле населения, принимающей беженцев, а также по большим потокам нелегальных мигрантов через оккупированные территории, он сталкивается с чрезмерными трудностями с ними, с чрезмерными трудностями с точки зрения защиты демографического состава", – сказал президент.По его словам, эта символическая инициатива предстоятеля Римско-католической церкви, в первую очередь, сильное послание о необходимости пересмотреть иммиграционную политику ЕС, с одной стороны, для более справедливого решения проблемы, с другой стороны, для более гуманного проживания мигрантов в государствах-членах ЕС."Именно по этой причине мы хотели бы выразить нашу признательность как государство за инициативу по переводу 50 иммигрантов с Кипра в Италию", - заключил президент.

https://ria.ru/20211202/papa-1761759341.html

https://ria.ru/20211109/vatikan-1758268712.html

никосия (город)

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никосия (город), кипр, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, религия