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Религия
https://ria.ru/20211203/papa-1762058415.html
Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов
Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов - РИА Новости, 03.12.2021
Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов
Папа Римский Франциск заберет с собой с Кипра 50 мигрантов, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадиас, принимая папу в президентском дворце в Никосии. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:42
2021-12-03T16:44
религия
никосия (город)
кипр
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
религия
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АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск заберет с собой с Кипра 50 мигрантов, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадиас, принимая папу в президентском дворце в Никосии.Анастасиадис коснулся проблемы беженцев в приветственном слове."Народ Кипра в наибольшей степени испытал и знает лучше, чем кто-либо, боль изгнания и убежища из домов своих предков. Как правительство мы проявляем полное уважение к защите прав человека. Тем не менее, я должен признать, что Кипр стал первой страной назначения по доле населения, принимающей беженцев, а также по большим потокам нелегальных мигрантов через оккупированные территории, он сталкивается с чрезмерными трудностями с ними, с чрезмерными трудностями с точки зрения защиты демографического состава", – сказал президент.По его словам, эта символическая инициатива предстоятеля Римско-католической церкви, в первую очередь, сильное послание о необходимости пересмотреть иммиграционную политику ЕС, с одной стороны, для более справедливого решения проблемы, с другой стороны, для более гуманного проживания мигрантов в государствах-членах ЕС."Именно по этой причине мы хотели бы выразить нашу признательность как государство за инициативу по переводу 50 иммигрантов с Кипра в Италию", - заключил президент.
https://ria.ru/20211202/papa-1761759341.html
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никосия (город), кипр, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, религия
16:42 03.12.2021 (обновлено: 16:44 03.12.2021)
 

Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов

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АФИНЫ, 3 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск заберет с собой с Кипра 50 мигрантов, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадиас, принимая папу в президентском дворце в Никосии.
Анастасиадис коснулся проблемы беженцев в приветственном слове.
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"Народ Кипра в наибольшей степени испытал и знает лучше, чем кто-либо, боль изгнания и убежища из домов своих предков. Как правительство мы проявляем полное уважение к защите прав человека. Тем не менее, я должен признать, что Кипр стал первой страной назначения по доле населения, принимающей беженцев, а также по большим потокам нелегальных мигрантов через оккупированные территории, он сталкивается с чрезмерными трудностями с ними, с чрезмерными трудностями с точки зрения защиты демографического состава", – сказал президент.
По его словам, эта символическая инициатива предстоятеля Римско-католической церкви, в первую очередь, сильное послание о необходимости пересмотреть иммиграционную политику ЕС, с одной стороны, для более справедливого решения проблемы, с другой стороны, для более гуманного проживания мигрантов в государствах-членах ЕС.
"Именно по этой причине мы хотели бы выразить нашу признательность как государство за инициативу по переводу 50 иммигрантов с Кипра в Италию", - заключил президент.
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РелигияНикосия (город)КипрФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьПапа РимскийРелигия
 
 
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