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Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы
Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы - РИА Новости, 03.12.2021
Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы
Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу поддержала установку памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву на западе столицы,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:15
2021-12-03T14:15
2021-12-03T14:29
московская городская дума
новости культуры
культура
норильск
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь воскресенский
евгений зиничев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу поддержала установку памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву на западе столицы, сообщил РИА Новости глава комиссии Игорь Воскресенский.Генерал армии Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Кроме того, на сайте МЧС сообщалось, что образ Зиничева увековечат на станции метро "Давыдково" в Москве.
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московская городская дума, новости культуры, норильск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь воскресенский, евгений зиничев, россия
14:15 03.12.2021 (обновлено: 14:29 03.12.2021)
Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы
Погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить памятник на западе Москвы