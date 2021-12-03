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Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы

Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы - РИА Новости, 03.12.2021

Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на западе Москвы

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу поддержала установку памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву на западе столицы,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:15

2021-12-03T14:15

2021-12-03T14:29

московская городская дума

новости культуры

культура

норильск

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь воскресенский

евгений зиничев

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме в пятницу поддержала установку памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву на западе столицы, сообщил РИА Новости глава комиссии Игорь Воскресенский.Генерал армии Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. Президент России присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Кроме того, на сайте МЧС сообщалось, что образ Зиничева увековечат на станции метро "Давыдково" в Москве.

https://ria.ru/20211201/zinichev-1761642742.html

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московская городская дума, новости культуры, норильск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь воскресенский, евгений зиничев, россия