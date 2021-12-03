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Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ
Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 03.12.2021
Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ
Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:03
2021-12-03T18:03
2021-12-03T18:03
распространение коронавируса
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дельта-штамм коронавируса
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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Мы видим рост в последние два месяца в Европе. И это благодаря "дельте". И новый штамм может усугубить ситуацию", - сказала она, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.По ее словам, поэтому крайне важно продолжать поддерживать эпидемиологические меры, направленные на ограничение распространения варианта "дельта". В частности, необходимо усилить кампании по вакцинации населения.
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в мире, европа, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ
Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: омикрон-штамм коронавируса может усугубить ситуацию в Европе