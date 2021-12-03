https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762081505.html

Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ

Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 03.12.2021

Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ

Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:03

2021-12-03T18:03

2021-12-03T18:03

распространение коронавируса

в мире

европа

воз

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Рост заражений COVID-19 в Европе в последние два месяца идет за счет штамма "дельта", но "омикрон" может усугубить ситуацию, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Мы видим рост в последние два месяца в Европе. И это благодаря "дельте". И новый штамм может усугубить ситуацию", - сказала она, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.По ее словам, поэтому крайне важно продолжать поддерживать эпидемиологические меры, направленные на ограничение распространения варианта "дельта". В частности, необходимо усилить кампании по вакцинации населения.

https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html

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