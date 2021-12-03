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Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с омикрон-штаммом
Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с омикрон-штаммом
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с новым штаммом коронавируса,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:07
2021-12-03T16:07
2021-12-03T16:07
распространение коронавируса
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям до 15 декабря утвердить региональные планы действий по борьбе с новым штаммом коронавируса, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий, направленные на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в перечне.Отмечается, что они должны быть разработаны с учетом плана действий по борьбе с новым штаммом, который поручено разработать правительству РФ до 7 декабря.Добавляется, что срок исполнения поручения - до 15 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с омикрон-штаммом
Президент Путин поручил регионам утвердить планы по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса