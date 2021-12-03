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В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертях из-за омикрон-штамма
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертях из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 03.12.2021
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертях из-за омикрон-штамма
Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма коронавируса "омикрон", заявил на брифинге в пятницу официальный РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:42
2021-12-03T13:42
2021-12-03T14:12
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кристиан линдмайер
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ЖЕНЕВА, 3 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма коронавируса "омикрон", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер."Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом "омикрон". Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей. Так что у нас будет больше заражений, больше информации, но, надеюсь, не смертей", - сказал он.По словам официального представителя ВОЗ, более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель. Предварительные исследования говорят пока только о том, что "омикрон" может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты COVID-19.
РИА Новости
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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, кристиан линдмайер
13:42 03.12.2021 (обновлено: 14:12 03.12.2021)
В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертях из-за омикрон-штамма
Представитель ВОЗ Линдмайер заявил об отсутствии данных о смертях из-за омикрон-штамма