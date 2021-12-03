https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html

Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии

Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии - РИА Новости, 03.12.2021

Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии

Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:39

2021-12-03T17:39

2021-12-03T18:38

распространение коронавируса

ботсвана

португалия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

воз

татьяна голикова

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".По его словам, новый вариант более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает опасных поражений легких. В результате COVID-19 начинает переходить в категорию сезонных респираторных заболеваний, добавил он."Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", — сказал Никифоров.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали прививку, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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ботсвана, португалия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, воз, татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир никифоров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии