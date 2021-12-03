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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии
Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии - РИА Новости, 03.12.2021
Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:39
2021-12-03T18:38
распространение коронавируса
ботсвана
португалия
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
воз
татьяна голикова
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".По его словам, новый вариант более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает опасных поражений легких. В результате COVID-19 начинает переходить в категорию сезонных респираторных заболеваний, добавил он."Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", — сказал Никифоров.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали прививку, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.
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ботсвана, португалия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, воз, татьяна голикова, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир никифоров, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:39 03.12.2021 (обновлено: 18:38 03.12.2021)
 
Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии

Врач Никифоров: появление омикрон-штамма COVID-19 может говорить о начале конца пандемии

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".
По его словам, новый вариант более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает опасных поражений легких. В результате COVID-19 начинает переходить в категорию сезонных респираторных заболеваний, добавил он.
"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать", — сказал Никифоров.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
В последние дни в ЮАР отмечают резкий рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм уже обнаружили во многих странах, в том числе в Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Франции, Малайзии, Южной Корее. В России, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, его пока еще не выявили.
Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали прививку, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаБотсванаПортугалияРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаВОЗТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир НикифоровРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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