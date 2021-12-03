https://ria.ru/20211203/oksimiron-1762001061.html

Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты

Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты - РИА Новости, 03.12.2021

Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты

Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) впервые за пять лет объявил о сольных концертах. Они пройдут в марте 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:32

2021-12-03T13:32

2021-12-03T13:32

шоубиз

шоу-бизнес

oxxxymiron (мирон федоров)

знаменитости

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) впервые за пять лет объявил о сольных концертах. Они пройдут в марте 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге.Отмечается, что мероприятия пройдут в формате COVID-free.1 декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство", который, по данным социальной сети "ВКонтакте", менее чем за сутки набрал 3,7 миллиона прослушиваний. Также все треки нового альбома попали в чарт "Яндекс.Музыки" в течение первых 10 часов после релиза.Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его предыдущий альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского движения.

https://ria.ru/20211201/oksimiron-1761733785.html

https://ria.ru/20211202/zinatullina-1761764765.html

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шоу-бизнес, oxxxymiron (мирон федоров), знаменитости, музыка