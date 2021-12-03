Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты
Oxxxymiron впервые за пять лет даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Оксимирон на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Хип-хоп-исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) впервые за пять лет объявил о сольных концертах. Они пройдут в марте 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге.
"Oxxxymiron. Первые концерты за пять лет. 4/5 марта 2022 — Санкт-Петербург, A2 Green. 11/12 марта 2022 — Москва, Adrenaline Stadium", – говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что мероприятия пройдут в формате COVID-free.
1 декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство", который, по данным социальной сети "ВКонтакте", менее чем за сутки набрал 3,7 миллиона прослушиваний. Также все треки нового альбома попали в чарт "Яндекс.Музыки" в течение первых 10 часов после релиза.
1 декабря, 23:03КультураOxxxymiron выпустил новый альбом "Красота и уродство"
Oxxxymiron - один из самых популярных исполнителей России. Его предыдущий альбом "Горгород" был выпущен в 2015 году и рассматривается в хип-хоп-сообществе как один из наиболее важных релизов в истории русского движения.