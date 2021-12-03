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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/ogranicheniya-1762104702.html
В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения
В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения - РИА Новости, 03.12.2021
В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения
Власти Воронежской области смягчили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе ограничения, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:01
2021-12-03T20:01
распространение коронавируса
общество
воронежская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области смягчили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе ограничения, сообщает в пятницу облправительство.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения."Разрешено продавать непродовольственные товары в нестационарных торговых объектах. Теперь посещать помещения для спортивной подготовки и проведения тренировок сборных команд страны и регионов России можно без QR-кода", - говорится в сообщении.Кроме того, снят запрет посещать несовершеннолетним спортклубы, зоопарки и океанариумы, музеи, заповедники, кинотеатры, театры без сопровождения родителей. Исключение составят торговые центры.С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 179 488 случаев COVID-19, выздоровел 126 131 пациент, умерли 9024.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
https://ria.ru/20211203/omikron-shtamm-1762038135.html
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общество, воронежская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:01 03.12.2021
 
В Воронежской области смягчили антиковидные ограничения

Власти Воронежской области смягчили антиковидные ограничения

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Fotolia / Mulderphoto
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Власти Воронежской области смягчили введенные ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе ограничения, сообщает в пятницу облправительство.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области до недавнего времени оценивалась как очень сложная. В регионе были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Затем власти заявили, что двухнедельные нерабочие дни позволили стабилизировать в регионе ситуацию с COVID-19, и 8 ноября была возобновлена работа ряда предприятий, вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
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Также 8 ноября объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновляющие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
"Разрешено продавать непродовольственные товары в нестационарных торговых объектах. Теперь посещать помещения для спортивной подготовки и проведения тренировок сборных команд страны и регионов России можно без QR-кода", - говорится в сообщении.
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Кроме того, снят запрет посещать несовершеннолетним спортклубы, зоопарки и океанариумы, музеи, заповедники, кинотеатры, театры без сопровождения родителей. Исключение составят торговые центры.
С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 179 488 случаев COVID-19, выздоровел 126 131 пациент, умерли 9024.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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