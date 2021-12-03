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Все обвиняемые по делу о трагедии на "Листвяжной" обжаловали арест

Все обвиняемые по делу о трагедии на "Листвяжной" обжаловали арест - РИА Новости, 03.12.2021

Все обвиняемые по делу о трагедии на "Листвяжной" обжаловали арест

Защита всех обвиняемых по делу о трагедии на шахте "Листвяжная" подала жалобу на их арест, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T07:51

2021-12-03T07:51

2021-12-03T09:11

происшествия

кемеровская область

кемерово

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 3 дек — РИА Новости. Защита всех обвиняемых по делу о трагедии на шахте "Листвяжная" подала жалобу на их арест, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.Двадцать пятого ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей в этот момент находились 285 человек. Большинство из них покинули забой, а за оставшимися отправились горноспасатели, которых позднее отозвали из-за угрозы взрыва.В результате погибли 46 шахтеров и пять сотрудников МЧС. По предварительной версии, произошел взрыв метана.После трагедии задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка, которые, по информации следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Также СК сообщил о возбуждении дела о халатности против главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Всем грозит до семи лет тюрьмы.Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на доклад СК, руководство шахты скрывало чрезмерную загазованность метаном, а показания датчиков токсичных газов фальсифицировали."Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России.

https://ria.ru/20211203/listvyazhnaya-1761944663.html

кемеровская область

кемерово

россия

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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф)