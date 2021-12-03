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Нижегородская область
https://ria.ru/20211203/novgorod-1762080806.html
Нижегородские проекты отметили на премии Russian Event Awards
Нижегородские проекты отметили на премии Russian Event Awards - РИА Новости, 03.12.2021
Нижегородские проекты отметили на премии Russian Event Awards
Девять проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, сообщил глава... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:01
2021-12-03T18:01
нижегородская область
общество
ульяновск
нижний новгород
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Девять проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, сообщил глава региона Глеб Никитин.Вручение наград состоялось в Ульяновске 3 декабря. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 208 проектов из 49 регионов России. Нижегородцы представили свои проекты в 11 номинациях, в итоге пять номинантов из Нижегородской области получили гран-при конкурса."800-летие Нижнего Новгорода позволило совершить настоящий прорыв в развитии города и региона как важных туристических центров. Тысячи людей либо впервые познакомились с Нижним, либо заново открыли его для себя. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над проектами 800-летия. Но юбилей – это только начало нового этапа в истории Нижнего Новгорода. Впереди еще много интересного", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Так, гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (для городов с населением свыше 100 000 человек)" вручили за гала-шоу "Начало нового". В номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате" высшую награду получил нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".Гран-при в номинации "Лучшее MICE событие в области туризма" присуждено за финал второго сезона Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который проходил Нижнем Новгороде. А гран-при Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards как "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия" получил отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 5*."Национальная премия Russian Event Awards – это знак качества. Она дает огромный импульс развитию отечественного событийного туризма. Безусловно, для нас большая честь, что эксперты федерального уровня отметили проекты Нижегородской области в качестве лучших практик. В регионе есть все для проведения событий на самом высоком уровне: профессиональные кадры, развитая инфраструктуры, креативные идеи. Уверен, что присвоение статуса Новогодней столицы России в Нижнем Новгороде и мероприятия, связанные с этим, еще раз продемонстрируют туристический потенциал региона", - сказал директор департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, чьи слова приводит пресс-служба.Также в Ульяновске первое место в номинации "Лучший туристический информационный центр (ТИЦ) – организатор турсобытий" присудили туристическому центру Visit Nizhny. Первое место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел" завоевал Глобальный форум креативных территорий, который проходил в Семенове и был организован министерством промышленности и торговли РФ и правительством Нижегородской области. Третье место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" занял гастрономический фестиваль "Арзамасский трактирщик", а специальный диплом за возрождение традиций в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" получила Нижегородская ярмарка.Гран-при в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" получил XXIX Всероссийский фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде". Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, участвовавшая в церемонии награждения, подчеркнула, что фестиваль "Российская студенческая весна" стал первым в череде событий, связанных с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода."Организаторы премии отметили роль губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в развитии событийного туризма в Российской Федерации дипломом "За большой личный вклад в развитие отечественного событийного туризма", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211203/aktsiya-1762029800.html
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общество, ульяновск, нижний новгород, глеб никитин, россия
18:01 03.12.2021
 
Нижегородские проекты отметили на премии Russian Event Awards

Девять нижегородских проектов отмечены на X Национальной премии Russian Event Awards

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Девять проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Вручение наград состоялось в Ульяновске 3 декабря. Всего в финал по результатам региональных этапов вышло 208 проектов из 49 регионов России. Нижегородцы представили свои проекты в 11 номинациях, в итоге пять номинантов из Нижегородской области получили гран-при конкурса.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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"800-летие Нижнего Новгорода позволило совершить настоящий прорыв в развитии города и региона как важных туристических центров. Тысячи людей либо впервые познакомились с Нижним, либо заново открыли его для себя. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над проектами 800-летия. Но юбилей – это только начало нового этапа в истории Нижнего Новгорода. Впереди еще много интересного", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Так, гран-при в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (для городов с населением свыше 100 000 человек)" вручили за гала-шоу "Начало нового". В номинации "Лучшее туристическое событие в гибридном формате" высшую награду получил нижегородский фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов".
Гран-при в номинации "Лучшее MICE событие в области туризма" присуждено за финал второго сезона Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который проходил Нижнем Новгороде. А гран-при Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards как "Лучшее средство размещения для проведения турсобытия" получил отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin 5*.
"Национальная премия Russian Event Awards – это знак качества. Она дает огромный импульс развитию отечественного событийного туризма. Безусловно, для нас большая честь, что эксперты федерального уровня отметили проекты Нижегородской области в качестве лучших практик. В регионе есть все для проведения событий на самом высоком уровне: профессиональные кадры, развитая инфраструктуры, креативные идеи. Уверен, что присвоение статуса Новогодней столицы России в Нижнем Новгороде и мероприятия, связанные с этим, еще раз продемонстрируют туристический потенциал региона", - сказал директор департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, чьи слова приводит пресс-служба.
Также в Ульяновске первое место в номинации "Лучший туристический информационный центр (ТИЦ) – организатор турсобытий" присудили туристическому центру Visit Nizhny. Первое место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел" завоевал Глобальный форум креативных территорий, который проходил в Семенове и был организован министерством промышленности и торговли РФ и правительством Нижегородской области. Третье место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" занял гастрономический фестиваль "Арзамасский трактирщик", а специальный диплом за возрождение традиций в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия" получила Нижегородская ярмарка.
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Гран-при в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" получил XXIX Всероссийский фестиваль студенческого творчества "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде". Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, участвовавшая в церемонии награждения, подчеркнула, что фестиваль "Российская студенческая весна" стал первым в череде событий, связанных с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.
"Организаторы премии отметили роль губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в развитии событийного туризма в Российской Федерации дипломом "За большой личный вклад в развитие отечественного событийного туризма", - подчеркивается в сообщении.
 
Нижегородская областьОбществоУльяновскНижний НовгородГлеб НикитинРоссия
 
 
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