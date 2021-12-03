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Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия

Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия - РИА Новости, 03.12.2021

Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия

Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:45

2021-12-03T09:45

2021-12-03T09:45

религия

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

митрополит волоколамский иларион

социальный навигатор

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.

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национальный исследовательский ядерный университет "мифи", митрополит волоколамский иларион, социальный навигатор, россия