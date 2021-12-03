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Религия
https://ria.ru/20211203/nota-1761957120.html
Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия
Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия - РИА Новости, 03.12.2021
Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия
Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:45
2021-12-03T09:45
религия
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
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национальный исследовательский ядерный университет "мифи", митрополит волоколамский иларион, социальный навигатор, россия
09:45 03.12.2021
 

Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Митрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Теология развивается поступательно, и каждый год мы делаем новые открытия, новые шаги... У нас всегда большой интерес к проведению этих конференций: участвуют и главы митрополий, и главы епархий, и руководители духовных школ, представители разных конфессий, ректоры университетов, большое количество профессоров и учащихся", — сказал он РИА Новости на конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов".

Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.
НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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