Митрополит Иларион: российские теологи ежегодно делают новые открытия
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые открытия в области теологии ежегодно совершаются в России, рассказал президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Теология развивается поступательно, и каждый год мы делаем новые открытия, новые шаги... У нас всегда большой интерес к проведению этих конференций: участвуют и главы митрополий, и главы епархий, и руководители духовных школ, представители разных конфессий, ректоры университетов, большое количество профессоров и учащихся", — сказал он РИА Новости на конференции "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов".
Всероссийская научная конференция "Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов" с международным участием прошла в НИЯУ МИФИ 1 и 2 декабря в пятый раз.
НОТА была учреждена в 2018 году по инициативе руководства ряда российских вузов и при поддержке патриарха Московского и всея Руси Кирилла. НОТА призвана стать экспертной организацией, участвующей в профессионально-общественной аккредитации вузов, реализующих основные программы высшего образования в области теологии. Митрополит Иларион возглавляет ее с момента создания.
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