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Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки
Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки - РИА Новости, 03.12.2021
Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки
Решать вопрос о членстве стран в НАТО будет сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T22:48
2021-12-03T22:48
в мире
киев
сша
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ллойд остин
россия
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Решать вопрос о членстве стран в НАТО будет сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия - это не США, не Украина", - заявила Псаки на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности РФ.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
https://ria.ru/20211203/plan-1761941012.html
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в мире, киев, сша, нато, ллойд остин, россия
22:48 03.12.2021
 
Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: членство Украины в НАТО не зависит от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Решать вопрос о членстве стран в НАТО будет сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия - это не США, не Украина", - заявила Псаки на брифинге.
Военнослужащий на учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
01:50
На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
Так она ответила на вопрос о том, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности РФ.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 16:20
Захарова объяснила, чем грозит втягивание Украины в орбиту влияния НАТО
 
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