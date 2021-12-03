https://ria.ru/20211203/nato-1762128104.html

Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки

Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки - РИА Новости, 03.12.2021

Членство Украины в НАТО не зависит от России, заявила Псаки

Решать вопрос о членстве стран в НАТО будет сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T22:48

2021-12-03T22:48

2021-12-03T22:48

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Решать вопрос о членстве стран в НАТО будет сам альянс, а не Россия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Члены НАТО решают, кого сделать членом, не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокационные действия - это не США, не Украина", - заявила Псаки на брифинге.Так она ответила на вопрос о том, может ли Белый дом проявить гибкость в этом вопросе, учитывая обеспокоенности РФ.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211203/plan-1761941012.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html

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в мире, киев, сша, нато, ллойд остин, россия