13:29 03.12.2021 (обновлено: 14:33 03.12.2021)
В Киеве призвали НАТО не давать России гарантии нерасширения
В Киеве призвали НАТО отклонить требование России о гарантиях нерасширения
© AP Photo / Efrem LukatskyАрка дружбы народов в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может быть речи об отказе Киева от планов по вступлению в НАТО, передает в пятницу агентство Франс Пресс.
"Украина категорически отказывается от любых обязательств отказаться от своего вступления в НАТО и любых других "гарантий", требуемых Россией", - приводит слова министра агентство.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.