https://ria.ru/20211203/nato-1762003824.html

В Киеве призвали НАТО не давать России гарантии нерасширения

В Киеве призвали НАТО не давать России гарантии нерасширения - РИА Новости, 03.12.2021

В Киеве призвали НАТО не давать России гарантии нерасширения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может быть речи об отказе Киева от планов по вступлению в НАТО, передает в пятницу агентство Франс Пресс. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:29

2021-12-03T13:29

2021-12-03T14:33

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может быть речи об отказе Киева от планов по вступлению в НАТО, передает в пятницу агентство Франс Пресс.Киев, по словам Кулебы, требует, чтобы США и их союзники отвергли сформулированные Москвой требования для снижения напряженности на украинских границах.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в диалоге с США и их союзниками Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

https://ria.ru/20211203/plan-1761941012.html

https://ria.ru/20211130/chlenstvo-1761542363.html

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в мире, киев, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия