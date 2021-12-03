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НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года - РИА Новости, 03.12.2021
НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
Исследования НАСА, необходимые для организации долгосрочных миссий на Луну и Марс, не будут завершены на Международной космической станции до 2030 года, когда... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T00:53
2021-12-03T00:53
сша
япония
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Исследования НАСА, необходимые для организации долгосрочных миссий на Луну и Марс, не будут завершены на Международной космической станции до 2030 года, когда планируется закончить эксплуатацию МКС, следует из доклада генерального инспектора агентства.Уточняется, что НАСА придется либо отправлять в дальний космос экипажи с большим риском, либо отложить старты долгосрочных миссий.В докладе говорится, что восемь из 12 критически важных при полете в дальнем космосе рисков требуют изучения на МКС. В их числе риски для зрения, сенсорных и моторных функций, когнитивно-поведенческого здоровья и радиации, способной вызывать рак. Согласно приведенной в документе таблице, большинство из исследований нужно будет вести до 2034 года, а некоторые – до 2036 года.Также проблемы связаны с продолжительными испытаниями элементов систем жизнеобеспечения. Отмечается, что тесты на МКС уже показали проблемы с системами, которые обеспечивают экипаж чистым воздухом и водой. Причем при наземных проверках эти проблемы ранее обнаружены не были."Демонстраторы технологий для марсианских миссий требуют тестов в микрогравитации – восемь из них являются отдельными компонентами системы контроля среды и жизнеобеспечения, которые будут интегрированы в единую систему для тестов на МКС только к 2026 году. "Систему контроля среды и жизнеобеспечения и три другие технологии – производство растений, пищевую систему для поддержки здоровья и защиту от радиации – нужно будет испытывать в микрогравитации после 2030 года, когда МКС, как ожидается, прекратит работу", - говорится в докладе.МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в эксплуатацию станции до 2030 года "слабо верится".
https://ria.ru/20211202/kosmos-1761843411.html
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сша, япония, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
00:53 03.12.2021
 
НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года

Инспектор НАСА: агентство не успеет отработать технологии для полета на Луну до 2030 года

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛуна во время затмения
Луна во время затмения - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Исследования НАСА, необходимые для организации долгосрочных миссий на Луну и Марс, не будут завершены на Международной космической станции до 2030 года, когда планируется закончить эксплуатацию МКС, следует из доклада генерального инспектора агентства.
"При обзоре планов НАСА по исследованиям на борту МКС мы обнаружили, что необходимые для долгосрочных миссий на Луну и Марс исследования не будут завершены к 2030 году", - говорится в документе.
Уточняется, что НАСА придется либо отправлять в дальний космос экипажи с большим риском, либо отложить старты долгосрочных миссий.
В докладе говорится, что восемь из 12 критически важных при полете в дальнем космосе рисков требуют изучения на МКС. В их числе риски для зрения, сенсорных и моторных функций, когнитивно-поведенческого здоровья и радиации, способной вызывать рак. Согласно приведенной в документе таблице, большинство из исследований нужно будет вести до 2034 года, а некоторые – до 2036 года.
Также проблемы связаны с продолжительными испытаниями элементов систем жизнеобеспечения. Отмечается, что тесты на МКС уже показали проблемы с системами, которые обеспечивают экипаж чистым воздухом и водой. Причем при наземных проверках эти проблемы ранее обнаружены не были.
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"Демонстраторы технологий для марсианских миссий требуют тестов в микрогравитации – восемь из них являются отдельными компонентами системы контроля среды и жизнеобеспечения, которые будут интегрированы в единую систему для тестов на МКС только к 2026 году. "Систему контроля среды и жизнеобеспечения и три другие технологии – производство растений, пищевую систему для поддержки здоровья и защиту от радиации – нужно будет испытывать в микрогравитации после 2030 года, когда МКС, как ожидается, прекратит работу", - говорится в докладе.
МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в эксплуатацию станции до 2030 года "слабо верится".
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