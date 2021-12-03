НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
Инспектор НАСА: агентство не успеет отработать технологии для полета на Луну до 2030 года
"При обзоре планов НАСА по исследованиям на борту МКС мы обнаружили, что необходимые для долгосрочных миссий на Луну и Марс исследования не будут завершены к 2030 году", - говорится в документе.
Уточняется, что НАСА придется либо отправлять в дальний космос экипажи с большим риском, либо отложить старты долгосрочных миссий.
В докладе говорится, что восемь из 12 критически важных при полете в дальнем космосе рисков требуют изучения на МКС. В их числе риски для зрения, сенсорных и моторных функций, когнитивно-поведенческого здоровья и радиации, способной вызывать рак. Согласно приведенной в документе таблице, большинство из исследований нужно будет вести до 2034 года, а некоторые – до 2036 года.
Также проблемы связаны с продолжительными испытаниями элементов систем жизнеобеспечения. Отмечается, что тесты на МКС уже показали проблемы с системами, которые обеспечивают экипаж чистым воздухом и водой. Причем при наземных проверках эти проблемы ранее обнаружены не были.
"Демонстраторы технологий для марсианских миссий требуют тестов в микрогравитации – восемь из них являются отдельными компонентами системы контроля среды и жизнеобеспечения, которые будут интегрированы в единую систему для тестов на МКС только к 2026 году. "Систему контроля среды и жизнеобеспечения и три другие технологии – производство растений, пищевую систему для поддержки здоровья и защиту от радиации – нужно будет испытывать в микрогравитации после 2030 года, когда МКС, как ожидается, прекратит работу", - говорится в докладе.
МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в эксплуатацию станции до 2030 года "слабо верится".
29 ноября, 14:53Рогозин призвал запустить станцию к Венере до 2030 года