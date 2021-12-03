https://ria.ru/20211203/naftogaz-1762034486.html
Нацкомиссия Украины оштрафовала "Нафтогаз"
Нацкомиссия Украины оштрафовала "Нафтогаз" - РИА Новости, 03.12.2021
Нацкомиссия Украины оштрафовала "Нафтогаз"
Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компанию "Нафтогаз"... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:33
2021-12-03T15:33
2021-12-03T23:02
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КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компанию "Нафтогаз" на 42 тысячи долларов за недопуск к четырем проверкам."За недопуск к плановой проверке я предлагаю наложить максимальный штраф на компанию в размере 850 тысяч гривен. За недопуск к трем внеплановым — по 102 тысячи (гривен. — Прим. ред.) за каждую проверку. <...> Решение принято", — заявил во время заседания глава комиссии Валерий Тарасюк. Трансляция велась в YouTube НКРЭКУ.
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в мире, украина, нафтогаз украины
15:33 03.12.2021 (обновлено: 23:02 03.12.2021)
Нацкомиссия Украины оштрафовала "Нафтогаз"
Нацкомиссия Украины оштрафовала "Нафтогаз" на 42 тысячи долларов за недопуск к проверке