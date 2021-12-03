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В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
Столичный главк МВД проверит информацию о мошенничестве полицейского на сумму 84,6 миллиона рублей, уточняется, что на момент совершения преступления мужчина не РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:28
2021-12-03T17:28
2021-12-03T17:43
происшествия
самарская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столичный главк МВД проверит информацию о мошенничестве полицейского на сумму 84,6 миллиона рублей, уточняется, что на момент совершения преступления мужчина не был сотрудником полиции.По данным газеты РБК, 1 декабря в столичном главке СК возбудили дело в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллионов рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области. По данным издания, 2 декабря полковника Гоцуляка задержали.Отмечается, что при подтверждении вины, мужчину уволят и привлекут к ответственности.
https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761994410.html
самарская область
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происшествия, самарская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)
17:28 03.12.2021 (обновлено: 17:43 03.12.2021)
В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
Московского полицейского заподозрили в мошенничестве на 84,6 миллиона рублей