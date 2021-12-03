https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html

В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве

В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве

Столичный главк МВД проверит информацию о мошенничестве полицейского на сумму 84,6 миллиона рублей, уточняется, что на момент совершения преступления мужчина не РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:28

2021-12-03T17:28

2021-12-03T17:43

происшествия

самарская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столичный главк МВД проверит информацию о мошенничестве полицейского на сумму 84,6 миллиона рублей, уточняется, что на момент совершения преступления мужчина не был сотрудником полиции.По данным газеты РБК, 1 декабря в столичном главке СК возбудили дело в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка из-за мошенничества и посредничества во взятке на сумму 84,6 миллионов рублей. Он оказывал содействие в назначении на должность начальника или замначальника ФНС по Самарской области. По данным издания, 2 декабря полковника Гоцуляка задержали.Отмечается, что при подтверждении вины, мужчину уволят и привлекут к ответственности.

https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761994410.html

самарская область

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происшествия, самарская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), следственный комитет россии (ск рф)