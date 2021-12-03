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Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19

Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Мурашко рассказал о медотводах к вакцинации от COVID-19

Медотводы к вакцинации от коронавируса будут основаны на противопоказаниях, которые указаны в инструкции к препаратам, их немного, заявил министр... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:56

2021-12-03T11:56

2021-12-03T16:40

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михаил мурашко

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Медотводы к вакцинации от коронавируса будут основаны на противопоказаниях, которые указаны в инструкции к препаратам, их немного, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к системе здравоохранения, сообщила, что Министерство здравоохранения России готовит расширенный список медотводов к вакцинации от коронавируса, новый список может появиться в середине декабря."Все медотводы будут опираться четко на инструкцию по лекарственному препарату. Сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.Он уточнил, что в первую очередь речь идет об аллергических реакциях, которые указаны в инструкциях, а также об острых инфекционных заболеваниях."Сейчас обсуждается еще ряд заболеваний, преимущественно относящихся к временным. < ...> Сказать, что есть большой список противопоказаний, — конечно же, нет", — подчеркнул министр.Так, например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут привиться от коронавируса, когда завершат прием препаратов по своему основному заболеванию, пояснил Мурашко.

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михаил мурашко, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19