https://ria.ru/20211203/murashko-1761978781.html

Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России - РИА Новости, 03.12.2021

Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:31

2021-12-03T11:31

2021-12-03T12:42

распространение коронавируса

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал Мурашко на форуме "Мы вместе".Он отметил, что в ноябре для помощи пациентам с коронавирусом было привлечено в общей сложности более 840 тысяч медицинских работников и 950 тысяч волонтёров."Мобилизация системы потребовала большого количества участников процесса..., те, кто по зову души и сердца помогал транспортировать пациентов, доставлять лекарства, те, кто отвечал и работал на горячих линиях, те, кто с медицинским образованием пришёл работать в медицинские организации, заслуживают глубокого уважения и нашей общей поддержки", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20211130/bolnitsy-1761523328.html

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