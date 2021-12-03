https://ria.ru/20211203/murashko-1761978781.html
Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России - РИА Новости, 03.12.2021
Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:31
2021-12-03T11:31
2021-12-03T12:42
распространение коронавируса
михаил мурашко
коронавирус в россии
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал Мурашко на форуме "Мы вместе".Он отметил, что в ноябре для помощи пациентам с коронавирусом было привлечено в общей сложности более 840 тысяч медицинских работников и 950 тысяч волонтёров."Мобилизация системы потребовала большого количества участников процесса..., те, кто по зову души и сердца помогал транспортировать пациентов, доставлять лекарства, те, кто отвечал и работал на горячих линиях, те, кто с медицинским образованием пришёл работать в медицинские организации, заслуживают глубокого уважения и нашей общей поддержки", - подчеркнул министр.
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михаил мурашко, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия
11:31 03.12.2021 (обновлено: 12:42 03.12.2021)
Мурашко заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Глава Минздрава Мурашко: волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Волна заболеваемости коронавирусом в России
идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал Мурашко на форуме "Мы вместе".
Он отметил, что в ноябре для помощи пациентам с коронавирусом было привлечено в общей сложности более 840 тысяч медицинских работников и 950 тысяч волонтёров.
"Мобилизация системы потребовала большого количества участников процесса..., те, кто по зову души и сердца помогал транспортировать пациентов, доставлять лекарства, те, кто отвечал и работал на горячих линиях, те, кто с медицинским образованием пришёл работать в медицинские организации, заслуживают глубокого уважения и нашей общей поддержки", - подчеркнул министр.