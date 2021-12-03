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Власти Москвы пообещали с пользой использовать время до "Экспо-2030"
Власти Москвы пообещали с пользой использовать время до "Экспо-2030" - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Москвы пообещали с пользой использовать время до "Экспо-2030"
Власти Москвы планируют использовать каждый год до всемирной выставки "Экспо-2030" с максимальной пользой для развития города и его жителей, заявил в пятницу... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:52
2021-12-03T18:03
технологии
москва
сергей собянин
россия
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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Власти Москвы планируют использовать каждый год до всемирной выставки "Экспо-2030" с максимальной пользой для развития города и его жителей, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин."Несколько лет назад, в 2018 году, Москва стала главным городом лучшего в истории чемпионата мира по футболу. Сегодня мы приглашаем гостей со всего мира на "Экспо-2030". Право провести всемирную выставку получают города, за которыми стоит большая история успеха и которые устремлены в будущее. Города, которые открыты всему новому и людям со всего мира. Таким городом является наш гостеприимный хозяин в Дубае, таким городом является японская Осака, которая примет "Экспо" в 2025 году, потому что вслед за Дубаем и Осакой пришло время провести "Экспо" в Москве... До 2030 года впереди еще почти 10 лет, и мы собираемся использовать это время, каждый год с максимальной пользой для развития города и его жителей", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "Экспо-2020".Он отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции Москву посещали до 25 миллионов туристов ежегодно. По словам мэра, сегодня деловой и туристический поток в столицу насчитывает миллионы людей."Москва подала заявку на проведение "Экспо-2030", скажу почему. Москва, Россия уже не первое столетие являются постоянными участниками "Экспо", но ни разу не принимали у себя эту замечательную выставку. А Москва, как уже было сказано, - крупнейший город Европы. Каждое десятилетие Москва прирастает на миллион жителей", - отметил Собянин."Что привлекает людей в Москве, почему они выбирают наш город на время или на всю жизнь? Я думаю, это безграничные возможности для жизни, учебы, работы, творчества. И, конечно, динамика развития нашего города. Москва реализует самую масштабную за свою историю программу развития, которая охватывает без исключения все сферы городской жизни. И, как показывают оценки экспертов, по скорости перемен мы входим в число мировых лидеров. Развитие Москвы - наш вклад в прогресс человечества. Российская столица охотно внедряет лучшие модели других мегаполисов и в то же время создает стандарты и технологии, которые затем используют другие страны и города", - сказал Собянин.По его словам, бурное развитие инноваций и креативных индустрий свидетельствует о том, что "в 2030 году Москве будет, что показать на всемирной выставке "Экспо". Собянин заявил, что ставит перед собой задачу создать условия для успешного и гармоничного развития города, который удобен для жизни и привлекателен и открыт для гостей. Мэр подчеркнул, что "для комфорта людей важно абсолютно все - от рабочих мест и качественной транспортной системы заканчивая современным жильем и возможностями для отдыха и досуга"."Как известно, Россия является важнейшим экспортером нефти и газа. В Москве нет ни нефти, ни газа. Наше главное богатство - это люди, талантливые, образованные и активные, благодаря которым Москва производит и экспортирует инновации и другие продукты интеллектуального труда, создает и производит все, начиная от автомобилей и заканчивая космическими ракетами. Это и продукция креативных индустрий - тысячи москвичей заняты в сфере медиа, кино, дизайна, моды и других видов искусств, и (эта) продукция пользуется спросом далеко за пределами России", - заключил мэр.
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технологии, москва, сергей собянин, россия
17:52 03.12.2021 (обновлено: 18:03 03.12.2021)
 
Власти Москвы пообещали с пользой использовать время до "Экспо-2030"

Мэр Москвы Собянин: каждый год до "Экспо-2030" будем применять с пользой для Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Власти Москвы планируют использовать каждый год до всемирной выставки "Экспо-2030" с максимальной пользой для развития города и его жителей, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Несколько лет назад, в 2018 году, Москва стала главным городом лучшего в истории чемпионата мира по футболу. Сегодня мы приглашаем гостей со всего мира на "Экспо-2030". Право провести всемирную выставку получают города, за которыми стоит большая история успеха и которые устремлены в будущее. Города, которые открыты всему новому и людям со всего мира. Таким городом является наш гостеприимный хозяин в Дубае, таким городом является японская Осака, которая примет "Экспо" в 2025 году, потому что вслед за Дубаем и Осакой пришло время провести "Экспо" в Москве... До 2030 года впереди еще почти 10 лет, и мы собираемся использовать это время, каждый год с максимальной пользой для развития города и его жителей", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "Экспо-2020".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 17:44
В пандемию Москва продолжает жить нормальной жизнью, заявил Собянин
Он отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции Москву посещали до 25 миллионов туристов ежегодно. По словам мэра, сегодня деловой и туристический поток в столицу насчитывает миллионы людей.
"Москва подала заявку на проведение "Экспо-2030", скажу почему. Москва, Россия уже не первое столетие являются постоянными участниками "Экспо", но ни разу не принимали у себя эту замечательную выставку. А Москва, как уже было сказано, - крупнейший город Европы. Каждое десятилетие Москва прирастает на миллион жителей", - отметил Собянин.
"Что привлекает людей в Москве, почему они выбирают наш город на время или на всю жизнь? Я думаю, это безграничные возможности для жизни, учебы, работы, творчества. И, конечно, динамика развития нашего города. Москва реализует самую масштабную за свою историю программу развития, которая охватывает без исключения все сферы городской жизни. И, как показывают оценки экспертов, по скорости перемен мы входим в число мировых лидеров. Развитие Москвы - наш вклад в прогресс человечества. Российская столица охотно внедряет лучшие модели других мегаполисов и в то же время создает стандарты и технологии, которые затем используют другие страны и города", - сказал Собянин.
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26 ноября, 10:42
Собянин рассказал о крупных транспортных проектах в Москве в ближайшие годы
По его словам, бурное развитие инноваций и креативных индустрий свидетельствует о том, что "в 2030 году Москве будет, что показать на всемирной выставке "Экспо". Собянин заявил, что ставит перед собой задачу создать условия для успешного и гармоничного развития города, который удобен для жизни и привлекателен и открыт для гостей. Мэр подчеркнул, что "для комфорта людей важно абсолютно все - от рабочих мест и качественной транспортной системы заканчивая современным жильем и возможностями для отдыха и досуга".
"Как известно, Россия является важнейшим экспортером нефти и газа. В Москве нет ни нефти, ни газа. Наше главное богатство - это люди, талантливые, образованные и активные, благодаря которым Москва производит и экспортирует инновации и другие продукты интеллектуального труда, создает и производит все, начиная от автомобилей и заканчивая космическими ракетами. Это и продукция креативных индустрий - тысячи москвичей заняты в сфере медиа, кино, дизайна, моды и других видов искусств, и (эта) продукция пользуется спросом далеко за пределами России", - заключил мэр.
 
ТехнологииМоскваСергей СобянинРоссия
 
 
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