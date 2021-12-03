https://ria.ru/20211203/moskva-1762075079.html

В пандемию Москва продолжает жить нормальной жизнью, заявил Собянин

В пандемию Москва продолжает жить нормальной жизнью, заявил Собянин - РИА Новости, 03.12.2021

В пандемию Москва продолжает жить нормальной жизнью, заявил Собянин

Российская столица продолжает жить обычной жизнью с минимальными ограничениями в условиях пандемии коронавируса благодаря высокой доступности медицинской... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:44

2021-12-03T17:44

2021-12-03T17:44

общество

москва

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коронавирус в россии

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ДУБАЙ, 3 дек - РИА Новости. Российская столица продолжает жить обычной жизнью с минимальными ограничениями в условиях пандемии коронавируса благодаря высокой доступности медицинской помощи, достигнутой ранее, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Мы не можем игнорировать реальность, в которой последние два года живет весь мир. Пандемия COVID-19 заставила нас пересмотреть многие ценности и привычки. Не стала исключением и Москва. Пандемия серьезно повлияла на жизнь города, тем не менее, наш город проходит испытания, адаптируется к ним... Несмотря на пандемию, Москва продолжает жить нормальной жизнью", - сказал Собянин в рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" на форуме "Форум России: определяя будущее" в рамках Национального дня РФ на выставке "ЭКСПО-2020".Он уточнил, что сегодня борьбу с коронавирусом в Москве ведут более 36 тысяч медицинских работников и специалистов. При этом город сохраняет необходимое количество врачей для плановой или экстренной помощи по другим заболеваниям. Наличие мощной медицинской системы, массовая вакцинация и умные решения в сфере контроля распространения вируса, по словам Собянина, позволяют столице обходиться минимальными ограничениями."Ни один заболевший человек в Москве не остался без медицинской помощи. Мы ни разу не столкнулись с кризисом отсутствия мест в больницах. Конечно, это произошло не само по себе. Для противодействия пандемии необходимо было мобилизовать ресурсы всех городских служб, все городские технологии. Огромную роль сыграло и то, что без всякой пандемии доступность медицинской помощи в Москве была гораздо выше многих других мировых городов. Время прибытия скорой помощи или обеспеченность врачами в Москве являются одними из самых высоких в мире", - сказал мэр.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761824251.html

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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии