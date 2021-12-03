https://ria.ru/20211203/moskva-1761983240.html
В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов
В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов
Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Кирилла Суслова по уголовному делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:58
2021-12-03T11:58
2021-12-03T16:43
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Кирилла Суслова по уголовному делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллу Андреевичу Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — рассказал собеседник агентства.Суслову предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Что именно вменяется мужчине, неизвестно, так как материалы дела, как во всех подобных случаях, являются секретными. В суде лишь уточнили, что на момент задержания он был безработным.В последние годы в СМИ стала чаще попадать информация об арестованных по статье 275 УК России "Государственная измена". Самое громкое дело расследуется в отношении советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которому ФСБ вменяет передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО.Адвокаты Сафронова утверждают, что еще один обвиняемый в измене государственным интересам, политолог Демури Воронин, также является фигурантом этого дела.Все "госизменники" содержатся в СИЗО "Лефортово" в строгих условиях, нередко им запрещают переписки и другое общение с внешним миром.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, лефортовский суд г. москвы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос, сизо лефортово, россия
11:58 03.12.2021 (обновлено: 16:43 03.12.2021)
В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов
Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Кирилла Суслова по делу о госизмене
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Лефортовский районный суд Москвы
арестовал россиянина Кирилла Суслова по уголовному делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллу Андреевичу Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — рассказал собеседник агентства.
Суслову предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Что именно вменяется мужчине, неизвестно, так как материалы дела, как во всех подобных случаях, являются секретными. В суде лишь уточнили, что на момент задержания он был безработным.
В последние годы в СМИ стала чаще попадать информация об арестованных по статье 275 УК России
"Государственная измена". Самое громкое дело расследуется в отношении советника главы "Роскосмоса
" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которому ФСБ
вменяет передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО
.
Адвокаты Сафронова утверждают, что еще один обвиняемый в измене государственным интересам, политолог Демури Воронин, также является фигурантом этого дела.
Все "госизменники" содержатся в СИЗО "Лефортово
" в строгих условиях, нередко им запрещают переписки и другое общение с внешним миром.