https://ria.ru/20211203/moskva-1761983240.html

В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов

В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Суслов

Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Кирилла Суслова по уголовному делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:58

2021-12-03T11:58

2021-12-03T16:43

происшествия

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лефортовский суд г. москвы

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Кирилла Суслова по уголовному делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллу Андреевичу Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — рассказал собеседник агентства.Суслову предъявлено обвинение в госизмене, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Что именно вменяется мужчине, неизвестно, так как материалы дела, как во всех подобных случаях, являются секретными. В суде лишь уточнили, что на момент задержания он был безработным.В последние годы в СМИ стала чаще попадать информация об арестованных по статье 275 УК России "Государственная измена". Самое громкое дело расследуется в отношении советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которому ФСБ вменяет передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО.Адвокаты Сафронова утверждают, что еще один обвиняемый в измене государственным интересам, политолог Демури Воронин, также является фигурантом этого дела.Все "госизменники" содержатся в СИЗО "Лефортово" в строгих условиях, нередко им запрещают переписки и другое общение с внешним миром.

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

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