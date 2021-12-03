https://ria.ru/20211203/moskva-1761958445.html
В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей
В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей - РИА Новости, 03.12.2021
В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей
Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:57
2021-12-03T09:57
2021-12-03T10:03
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей", - рассказали в пресс-службе.Родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.
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общество, москва, новый год, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, детские вопросы, социальный навигатор
09:57 03.12.2021 (обновлено: 10:03 03.12.2021)
В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей
В Москве новогодние утренники и спектакли в школах и детских садах пройдут без родителей