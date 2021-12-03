https://ria.ru/20211203/moskva-1761958445.html

В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей

В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей - РИА Новости, 03.12.2021

В Москве новогодние утренники в школах и детсадах пройдут без родителей

Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:57

2021-12-03T09:57

2021-12-03T10:03

распространение коронавируса

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции – одна из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей", - рассказали в пресс-службе.Родителям предоставят видеозапись мероприятия или предусмотрят возможность проведения онлайн-трансляции.

https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

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