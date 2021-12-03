https://ria.ru/20211203/moskva-1761954827.html

Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте

Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте - РИА Новости, 03.12.2021

Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте

Более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года, некоторые... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:24

2021-12-03T09:24

2021-12-03T10:25

москва

медицинские маски

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года, некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз, сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил Султанов.По его словам, контролеры ГКУ "Организатор перевозок" вынуждены выписать постановление о правонарушении в том случае, если пассажир находится без маски во время поездки, а также если маска не закрывает органы дыхания. В отношении неоднократно нарушивших масочный режим в транспорте пассажиров были также оформлены повторные постановления."Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы. Эта вынужденная необходимость, которая направлена на поддержание безопасной среды в транспорте и сдерживание распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Султанов.Как добавили в пресс-службе ведомства, во многих странах санкция за повторное нарушение антиковидных требований в общественных местах увеличивается в несколько раз."Например, в сентябре этого года в США нарушителям без маски грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи долларов за первое нарушение и от 1 тысячи до 3 тысяч долларов за повторное. В Москве подобной меры не предусмотрено. Санкция за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211202/metro-1761791900.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, медицинские маски