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Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте
Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте
Более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года, некоторые... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:24
2021-12-03T10:25
москва
медицинские маски
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года, некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз, сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил Султанов.По его словам, контролеры ГКУ "Организатор перевозок" вынуждены выписать постановление о правонарушении в том случае, если пассажир находится без маски во время поездки, а также если маска не закрывает органы дыхания. В отношении неоднократно нарушивших масочный режим в транспорте пассажиров были также оформлены повторные постановления."Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы. Эта вынужденная необходимость, которая направлена на поддержание безопасной среды в транспорте и сдерживание распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Султанов.Как добавили в пресс-службе ведомства, во многих странах санкция за повторное нарушение антиковидных требований в общественных местах увеличивается в несколько раз."Например, в сентябре этого года в США нарушителям без маски грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи долларов за первое нарушение и от 1 тысячи до 3 тысяч долларов за повторное. В Москве подобной меры не предусмотрено. Санкция за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
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москва, медицинские маски
09:24 03.12.2021 (обновлено: 10:25 03.12.2021)
 
Власти Москвы назвали число нарушителей масочного режима в транспорте

В московском транспорте с начала года выявили 17 тысяч нарушителей масочного режима

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонтролер ГКУ "Организатор перевозок" беседует с пассажиром без маски на станции метро
Контролер ГКУ Организатор перевозок беседует с пассажиром без маски на станции метро - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима на территории транспортного комплекса Москвы с начала года, некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз, сообщил в пятницу руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Несмотря на рост числа сознательных граждан, есть пассажиры, которые не просто "забывали" надеть маску в транспорте, но делали это регулярно. Некоторые нарушали меры безопасности до 13 раз. Мы призываем пассажиров носить маски, уважать друг друга и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил Султанов.
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По его словам, контролеры ГКУ "Организатор перевозок" вынуждены выписать постановление о правонарушении в том случае, если пассажир находится без маски во время поездки, а также если маска не закрывает органы дыхания. В отношении неоднократно нарушивших масочный режим в транспорте пассажиров были также оформлены повторные постановления.
"Ношение масок является обязательным на всей территории транспортного комплекса Москвы. Эта вынужденная необходимость, которая направлена на поддержание безопасной среды в транспорте и сдерживание распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнул Султанов.
Как добавили в пресс-службе ведомства, во многих странах санкция за повторное нарушение антиковидных требований в общественных местах увеличивается в несколько раз.
"Например, в сентябре этого года в США нарушителям без маски грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи долларов за первое нарушение и от 1 тысячи до 3 тысяч долларов за повторное. В Москве подобной меры не предусмотрено. Санкция за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
 
МоскваМедицинские маски
 
 
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