https://ria.ru/20211203/moskva-1761953134.html

Искусственный интеллект поможет врачам выявлять аневризму грудной аорты

Искусственный интеллект поможет врачам выявлять аневризму грудной аорты - РИА Новости, 03.12.2021

Искусственный интеллект поможет врачам выявлять аневризму грудной аорты

Искусственный интеллект поможет выявлять аневризму грудного отдела аорты по снимкам, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T09:03

2021-12-03T09:03

2021-12-03T09:03

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект поможет выявлять аневризму грудного отдела аорты по снимкам, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Добавляется, что сейчас врачам-диагностам доступны сервисы искусственного интеллекта для выявления семи видов заболеваний, они доступны медикам-диагностам в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в систему московского здравоохранения. Отмечается, что врач сможет обратить внимание даже на мельчайшие отклонения и быстрее описать снимки, а пациент - раньше отправиться на консультацию и лечение.Уточняется, что повышение качества диагностики и ее доступности для москвичей является одной из важнейших задач для города. Добавляется, что изначально сервисы помогали анализировать снимки только на наличие признаков COVID-19, но постепенно возможности нейросетей расширялись."С помощью сервисов врачи могут находить признаки заболеваний. На компьютерной томографии органов грудной клетки можно выявить рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму грудного отдела аорты, признаки ишемической болезни сердца, на рентгенографии и флюорографии - патологии легких, на маммографии - рак молочной железы", - добавляется в сообщении.Отмечается, что сейчас алгоритмы проходят тестирование еще по четырем направлениям, а именно по анализу КТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы легких, КТ органов грудной клетки с целью диагностики признаков легочной гипертензии с определением диаметра легочного ствола, КТ головного мозга для диагностики инсультов и рентгену опорно-двигательного аппарата для выявления плоскостопия.Кроме того, нейросети предварительно обрабатывают снимки и наносят разметку там, где нужно повышенное внимание врача, медикам отправляют те исследования, где патологические изменения заметны с большей вероятностью. Уточняется, что врачи могут обратиться как к оригинальным снимкам, так и к тем изображениям, которые обработали сервисы искусственного интеллекта.Добавляется, что сервисы искусственного интеллекта интегрированы в единый радиологический информационный сервис ЕРИС ЕМИАС, они доступны рентгенологам всех медицинских учреждений, подключенных к системе.

https://ria.ru/20211130/intellekt-1761494570.html

https://ria.ru/20211127/sobyanin-1761027667.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова