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Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора
Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора - РИА Новости, 03.12.2021
Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора
Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели перед пролетом космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:10
2021-12-03T11:10
2021-12-03T11:20
дмитрий рогозин
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели перед пролетом космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", - сказал Рогозин на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция". Он уточнил, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Двигатели корабля "Прогресс" проработали 160,9 секунды и, по предварительным подсчётам, понизили среднюю высоту орбиты на 310 метров.В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.
https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
11:10 03.12.2021 (обновлено: 11:20 03.12.2021)
Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора
Рогозин сообщил о проведении коррекции орбиты МКС перед пролетом космического мусора
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Коррекцию орбиты Международной космической станции
(МКС) провели перед пролетом космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
"Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", - сказал Рогозин на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция". Он уточнил, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.
В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Двигатели корабля "Прогресс" проработали 160,9 секунды и, по предварительным подсчётам, понизили среднюю высоту орбиты на 310 метров.
В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.
Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.