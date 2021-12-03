https://ria.ru/20211203/mks-1761972791.html

Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора

Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора - РИА Новости, 03.12.2021

Орбиту МКС скорректировали перед пролетом космического мусора

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели перед пролетом космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:10

2021-12-03T11:10

2021-12-03T11:20

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели перед пролетом космического мусора, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Пять минут назад произошло уклонение Международной космической станции от космического мусора", - сказал Рогозин на форуме ЕАЭС "Космическая интеграция". Он уточнил, что мимо станции пролетят обломки старой американской ракеты Pegasus.В "Роскосмосе" отметили, что маневр прошел штатно. Двигатели корабля "Прогресс" проработали 160,9 секунды и, по предварительным подсчётам, понизили среднюю высоту орбиты на 310 метров.В ноябре о фактах сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. Мимо станции 12 ноября пролетел фрагмент китайского космического аппарата Fengyun-1C, причем перед этим пришлось проводить маневр уклонения.Пятнадцатого ноября экипаж спрятался в пристыкованных к МКС кораблях после информации об облаке обломков, источником которого стал спутник "Целина-Д", сбитый Россией в рамках успешных испытаний противоспутниковой системы. По данным Минобороны РФ, МКС находится ниже фрагментов спутника на 40-60 километров, станции ничего не угрожает. Наконец, 25 ноября мимо станции пролетел фрагмент ракеты Илона Маска Falcon 9. Он прошел на расстоянии более 5 километров и не создал помех для работы МКС.

https://ria.ru/20211126/musor-1760855897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)