СМИ должны поддержать культуру чтения среди молодежи, считает митрополит
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧлен Высшего Церковного Совета РПЦ, председатель Издательского совета, доктор исторических наук, митрополит Калужский и Боровский Климент
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства массовой информации должны поддержать культуру чтения среди молодого поколения, особенно важно читать книги, которые способствует развитию человека, укреплению его нравственных позиций, считает председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
"Книга имеет большое значение для каждого человека. Большая часть россиян выросла, когда не было смартфона и интернета, для нас было главное – книга. По книге мы познавали этот мир, для верующих людей важной книгой является Евангелие. И поэтому такой призыв к СМИ: мы должны поддержать культуру чтения, особенно среди молодого поколения", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" "Просвещение через книгу. Итоги года".
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Он отметил, что очень важно читать книги, которые способствуют духовному развитию человека, укреплению его нравственных позиций – "если человек пал, согрешил, книга должна помочь ему исправиться".
Издательским советом РПЦ с 2006 года проводится конкурс "Просвещение через книгу" по благословению патриарха Кирилла. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".
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