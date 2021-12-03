Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211203/mitropolit-1762049589.html
СМИ должны поддержать культуру чтения среди молодежи, считает митрополит
СМИ должны поддержать культуру чтения среди молодежи, считает митрополит - РИА Новости, 03.12.2021
СМИ должны поддержать культуру чтения среди молодежи, считает митрополит
Средства массовой информации должны поддержать культуру чтения среди молодого поколения, особенно важно читать книги, которые способствует развитию человека,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:17
2021-12-03T16:17
религия
просвещение
русская православная церковь
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106753/19/1067531918_0:576:1403:1365_1920x0_80_0_0_3a78e14700f7d81d5c8e5f48a0321661.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства массовой информации должны поддержать культуру чтения среди молодого поколения, особенно важно читать книги, которые способствует развитию человека, укреплению его нравственных позиций, считает председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)."Книга имеет большое значение для каждого человека. Большая часть россиян выросла, когда не было смартфона и интернета, для нас было главное – книга. По книге мы познавали этот мир, для верующих людей важной книгой является Евангелие. И поэтому такой призыв к СМИ: мы должны поддержать культуру чтения, особенно среди молодого поколения", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" "Просвещение через книгу. Итоги года".Он отметил, что очень важно читать книги, которые способствуют духовному развитию человека, укреплению его нравственных позиций – "если человек пал, согрешил, книга должна помочь ему исправиться".Издательским советом РПЦ с 2006 года проводится конкурс "Просвещение через книгу" по благословению патриарха Кирилла. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".
https://ria.ru/20211201/rpts-1761637005.html
https://ria.ru/20211111/dostoevskiy-1758528519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106753/19/1067531918_0:445:1403:1497_1920x0_80_0_0_7ef1941025c98a0bb91de07e226b206f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
просвещение , русская православная церковь, религия
16:17 03.12.2021
 

СМИ должны поддержать культуру чтения среди молодежи, считает митрополит

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧлен Высшего Церковного Совета РПЦ, председатель Издательского совета, доктор исторических наук, митрополит Калужский и Боровский Климент
Член Высшего Церковного Совета РПЦ, председатель Издательского совета, доктор исторических наук, митрополит Калужский и Боровский Климент - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Средства массовой информации должны поддержать культуру чтения среди молодого поколения, особенно важно читать книги, которые способствует развитию человека, укреплению его нравственных позиций, считает председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
"Книга имеет большое значение для каждого человека. Большая часть россиян выросла, когда не было смартфона и интернета, для нас было главное – книга. По книге мы познавали этот мир, для верующих людей важной книгой является Евангелие. И поэтому такой призыв к СМИ: мы должны поддержать культуру чтения, особенно среди молодого поколения", - сказал митрополит на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" "Просвещение через книгу. Итоги года".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:55Религия
В РПЦ призвали изучать Евангелие в школах
Он отметил, что очень важно читать книги, которые способствуют духовному развитию человека, укреплению его нравственных позиций – "если человек пал, согрешил, книга должна помочь ему исправиться".
Издательским советом РПЦ с 2006 года проводится конкурс "Просвещение через книгу" по благословению патриарха Кирилла. Цель конкурса – объединить усилия церковных и светских издательств "по выявлению изданий и программ, соответствующих высоким нравственным идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания, а также привлечения общественного внимания и издательского интереса к воспитанию подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей".
Девушка читает книгу на станции московского метрополитена Достоевская - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:35Религия
В РПЦ объяснили популярность Достоевского
 
РелигияПросвещениеРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"