https://ria.ru/20211203/minyust-1762115042.html
Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию
Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию - РИА Новости, 03.12.2021
Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:13
2021-12-03T21:13
2021-12-03T21:33
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства."3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна*, Гималова Регина Эмилевна*, Григорьев Андрей Валерьевич* и Григорьева Алина Александровна*", - говорится в сообщении.Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"*."Правозащитная группа" была создана в Москве в 2010 году.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
21:13 03.12.2021 (обновлено: 21:33 03.12.2021)
Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию
Минюст включил в реестры СМИ и НКО-иноагентов четырех человек и одну организацию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек и одну организацию, сообщается на сайте
ведомства.
"3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна*, Гималова Регина Эмилевна*, Григорьев Андрей Валерьевич* и Григорьева Алина Александровна*", - говорится в сообщении.
Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"*.
"Правозащитная группа" была создана в Москве в 2010 году.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.