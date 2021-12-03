https://ria.ru/20211203/minyust-1762115042.html

Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию

Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию - РИА Новости, 03.12.2021

Минюст включил в список иноагентов четырех человек и одну организацию

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:13

2021-12-03T21:13

2021-12-03T21:33

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных средств массовой информации и некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, четырех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства."3 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна*, Гималова Регина Эмилевна*, Григорьев Андрей Валерьевич* и Григорьева Алина Александровна*", - говорится в сообщении.Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право"*."Правозащитная группа" была создана в Москве в 2010 году.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20211118/deputaty-1759714004.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия