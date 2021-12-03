https://ria.ru/20211203/migranty-1762036566.html

Венгрия и Чехия намерены направить военных на польско-белорусскую границу

Венгрия и Чехия намерены направить военных на польско-белорусскую границу - РИА Новости, 03.12.2021

Венгрия и Чехия намерены направить военных на польско-белорусскую границу

Венгрия и Чехия намерены направить своих военных на польско-белорусскую границу, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:41

2021-12-03T15:41

2021-12-03T15:41

в мире

венгрия

белоруссия

чехия

минск

польша

мариуш блащак

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 3 дек – РИА Новости. Венгрия и Чехия намерены направить своих военных на польско-белорусскую границу, сообщил журналистам министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.Ранее сообщалось, что в Польшу уже прибыли военные подразделения из Великобритании и Эстонии для помощи в охране границы с Белоруссией."Сейчас ведутся переговоры о поддержке Войска польского венгерским и чешским военным компонентом", - сказал Блащак."Мы говорим о том, когда и в какой формуле мы получим эту поддержку", - добавил он."Мы считаем, что наилучшим решением является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей", - отметил Блащак.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211203/granitsa-1762020589.html

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762014101.html

венгрия

белоруссия

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в мире, венгрия, белоруссия, чехия, минск, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии