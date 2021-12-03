https://ria.ru/20211203/migranty-1762021173.html
В Венгрии заявили о провале политики интеграции мигрантов в ЕС
В Венгрии заявили о провале политики интеграции мигрантов в ЕС - РИА Новости, 03.12.2021
В Венгрии заявили о провале политики интеграции мигрантов в ЕС
Политика интеграции мигрантов в Западной Европе провалилась, с текущим миграционным кризисом Евросоюз тоже справиться не может, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:43
2021-12-03T14:43
2021-12-03T14:43
в мире
венгрия
евросоюз
петер сийярто
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Политика интеграции мигрантов в Западной Европе провалилась, с текущим миграционным кризисом Евросоюз тоже справиться не может, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто."Так называемая политика интеграции в Западной Европе полностью провалилась. И мы видим параллельные общества. Мы видим, что приехавшие (мигранты – ред.) абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живет. Сейчас Европейский Союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам", - сказал он радио Латвии.В качестве возможного решения Сиярто предложил вернуть контроль за решением миграционных вопросов самим странам-участникам."На мой взгляд, компетенция в вопросах миграции должна быть возвращена государствам-членам ЕС. Последние шесть лет показали, что Европейский Союз с этой ситуацией справиться не может... На мой взгляд, Европейский Союз тогда стал бы намного сильнее, потому что государства контролировали бы свои границы гораздо эффективнее", - полагает он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-12-03T14:43
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Венгрии заявили о провале политики интеграции мигрантов в ЕС
Глава МИД Венгрии Сиярто заявил о провале политики интеграции мигрантов в Западной Европе