https://ria.ru/20211203/migrant-1761981448.html

Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России

Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России - РИА Новости, 03.12.2021

Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России

Приставы выдворили из России мигранта, который кинул фруктом в пожилого мужчину на одном из самарских рынков, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по Самарской РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:45

2021-12-03T11:45

2021-12-03T19:39

происшествия

самарская область

самара

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САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Приставы выдворили из России мигранта, который кинул фруктом в пожилого мужчину на одном из самарских рынков, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по Самарской области.В октябре полиция сообщила, что начала проверку публикаций о конфликте между пожилым мужчиной и мигрантами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары. Последние, по данным соцсетей, якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз.По данным ГУ МВД, сотрудники полиции установили инициатора конфликта — 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства, а 16 октября Промышленный районный суд Самары назначил мужчине наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.Как уточнили РИА Новости в суде, сумма штрафа составила четыре тысячи рублей."История с мигрантом, кивнувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении приставов.

https://ria.ru/20211001/bloger-1752687591.html

https://ria.ru/20210831/deportatsiya-1747940751.html

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Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты Полиция начала проверку после инцидента в Самаре, где мигранты, продававшие фрукты и овощи, чем-то швырнули в старика. По его словам, такое происходит чуть ли не каждый день. 2021-12-03T11:45 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, самарская область, самара, россия