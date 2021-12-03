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Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России
Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России - РИА Новости, 03.12.2021
Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России
Приставы выдворили из России мигранта, который кинул фруктом в пожилого мужчину на одном из самарских рынков, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по Самарской РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:45
2021-12-03T19:39
происшествия
самарская область
самара
россия
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САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Приставы выдворили из России мигранта, который кинул фруктом в пожилого мужчину на одном из самарских рынков, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по Самарской области.В октябре полиция сообщила, что начала проверку публикаций о конфликте между пожилым мужчиной и мигрантами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары. Последние, по данным соцсетей, якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз.По данным ГУ МВД, сотрудники полиции установили инициатора конфликта — 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства, а 16 октября Промышленный районный суд Самары назначил мужчине наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.Как уточнили РИА Новости в суде, сумма штрафа составила четыре тысячи рублей."История с мигрантом, кивнувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении приставов.
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Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты
Полиция начала проверку после инцидента в Самаре, где мигранты, продававшие фрукты и овощи, чем-то швырнули в старика. По его словам, такое происходит чуть ли не каждый день.
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происшествия, самарская область, самара, россия
11:45 03.12.2021 (обновлено: 19:39 03.12.2021)
 
Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера в Самаре, выдворили из России

Мигранта, кинувшего фруктом в пенсионера на рынке в Самаре, выдворили из России

Читать ria.ru в
САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Приставы выдворили из России мигранта, который кинул фруктом в пожилого мужчину на одном из самарских рынков, сообщает в пятницу пресс-служба УФССП по Самарской области.
В октябре полиция сообщила, что начала проверку публикаций о конфликте между пожилым мужчиной и мигрантами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары. Последние, по данным соцсетей, якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз.
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По данным ГУ МВД, сотрудники полиции установили инициатора конфликта — 25-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. В отношении молодого человека были составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства, а 16 октября Промышленный районный суд Самары назначил мужчине наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы России.
Как уточнили РИА Новости в суде, сумма штрафа составила четыре тысячи рублей.
"История с мигрантом, кивнувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации", — говорится в сообщении приставов.
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